Se viene el Solsticio de Invierno: ¿Cuándo será el día más corto del año?

18 jun. 2026 - 14:26 hrs.

En las últimas semanas, las lluvias y las bajas temperaturas ya se han hecho notar en el país, anticipando lo que será el invierno en Chile, la estación más fría del año.

Aunque los efectos propios del invierno ya se perciben, aún restan días para que comience oficialmente la estación. Este momento está determinado por un fenómeno astronómico conocido como el Solsticio de Invierno.

¿Cuándo empieza el invierno?

El próximo domingo 21 de junio a las 04:24 horas en Chile, se producirá el Solsticio de Invierno, según informó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

Es la fecha en la que el Sol alcanza su mayor latitud en el Hemisferio Norte, conocido también como "Máxima Declinación Norte", en términos astronómicos y de navegación.

Este día es el de menor duración de luz solar y, consecuentemente, el de mayor duración de la obscuridad, llamado comúnmente "el día más corto del año".

En esta fecha se da inicio oficialmente a la Estación de Invierno en el Hemisferio Sur, evento donde el Sol ilumina en forma oblicua a esta parte del planeta. A su vez, comienza el verano en el Hemisferio Norte.

La época más fría del año se extenderá hasta el martes 22 de septiembre, cuando ocurrirá el equinoccio de primavera que dará paso a la nueva estación.

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