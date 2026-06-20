Emiten aviso de marejadas para las costas de Chile: Revisa hasta cuándo ocurrirá y los sectores afectados

20 jun. 2026 - 02:13 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió este viernes un nuevo aviso de marejadas para las costas de Chile.

La autoridad llamó a la comunidad a tomar las respectivas precauciones de cara a este evento y tener en cuenta las normas de seguridad para evitar cualquier accidente.

¿Dónde habrá marejadas?

Según precisó la autoridad marítima, las marejadas se presentarán desde el golfo de Penas hasta el norte, específicamente en Arica, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández.

De este modo, el oleaje se hará sentir en los sectores del golfo de Penas hasta el golfo de Arauco, desde el golfo de Arauco hasta Coquimbo, y desde Coquimbo hasta Arica.

¿Cuándo llegarán las marejadas?

Las marejadas se extenderán por cuatro días, ya que se presentarán desde este sábado 20 hasta el martes 23 de junio.

Además, se espera que el oleaje más intenso ocurra entre las 14:00 y las 17:00 horas como marea primaria y entre las 02:00 y las 05:00 horas como pleamar secundaria.

Recomendaciones de Senapred por marejadas

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), han dispuesto algunas medidas de seguridad para prevenir accidentes y tener precaución ante este evento:

Evitar que la población vaya al borde costero, particularmente a sectores de roqueríos, tanto para actividades recreativas como para actividades de pesca deportiva.

El sector pesquero artesanal deberá permanecer atento a los posibles cierres de puertos y caletas por parte de la autoridad marítima.

Los automovilistas que transiten por el borde costero deben conducir con precaución por posibles alteraciones en la calzada a raíz del oleaje incrementado por marejadas en la zona.

Reforzar la vigilancia del borde costero para evitar emergencias.

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