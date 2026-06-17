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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Amanece

Temblor se percibe en la zona centro-norte del país: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo?

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 05:51 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 19 kilómetros al noroeste de Punitaqui, a 45 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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