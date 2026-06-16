Adiós al hombre detrás de una tradicional línea de buses del norte: Muere fundador de Cormar Bus a los 85 años

16 jun. 2026 - 00:29 hrs.

¿Qué pasó?

Durante décadas, sus buses recorrieron caminos rurales, conectaron localidades del Valle del Limarí y acompañaron a miles de pasajeros entre pueblos y ciudades de la región de Coquimbo. Este fin de semana, esa historia marcada por el transporte familiar vivió un momento de despedida: Cormar Bus confirmó el fallecimiento de su fundador, Guillermo Ernesto Araya Urquieta, a los 85 años.

La noticia fue comunicada por la propia empresa a través de redes sociales, donde expresaron el impacto que dejó la partida de quien impulsó un proyecto de transporte que, con el paso de los años, terminó extendiendo sus recorridos hacia distintos puntos de la zona norte del país.

“Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido fundador, Guillermo Ernesto Araya Urquieta”, expresó la empresa en una publicación difundida en su cuenta de Instagram.

El origen de una empresa familiar en la región de Coquimbo

La historia de Cormar Bus comenzó con una necesidad concreta: conectar los pueblos del Valle del Limarí con Ovalle y, posteriormente, con ciudades como La Serena y Coquimbo. La iniciativa impulsada por Guillermo Araya buscó unir sectores cordilleranos con la costa, dando forma a un proyecto familiar que logró mantenerse en el tiempo.

En medio de la despedida, la compañía destacó el sello que marcó el trabajo de su fundador durante más de cuatro décadas. “Hoy despedimos a una persona cuya visión, esfuerzo y dedicación dieron vida a este proyecto y dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo”, señalaron.

El legado que continúa en manos de la familia

Actualmente, la empresa sigue siendo administrada por nuevas generaciones de la familia Araya. Franklin y Guillermina, hijos del fundador, continúan ligados a las operaciones de la compañía, mientras que sus nietos Ernesto y Cristóbal también forman parte del equipo directivo.

“Su legado, construido con trabajo y valores, seguirá vivo a través de sus hijos, nietos y bisnieta, quienes continúan con orgullo el camino que él comenzó”, destacó la publicación.

La empresa también relevó el carácter familiar que ha acompañado el desarrollo de Cormar Bus desde sus inicios. “Porque cada viaje que hacemos no solo acerca destinos, sino que honra la historia de una empresa familiar que creció con su gente y sigue moviendo generaciones”, concluyó el mensaje compartido por la compañía.