Antofagasta Minerals busca trabajadores: Revisa los cargos disponibles y cómo postular
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Antofagasta Minerals, uno de los principales grupos mineros del país, actualizó su listado de ofertas laborales con vacantes dirigidas a distintos perfiles, niveles de experiencia y especializaciones técnicas o profesionales.
En total, se ofrecen 45 puestos laborales, de los cuales la mayoría se concentra en la Región de Antofagasta y Coquimbo, lugares donde se encuentran sus faenas, para desempeñar labores presenciales en modalidad de turnos. Esta oportunidad permite a los postulantes incorporarse a áreas estratégicas que van desde operaciones en planta y mantenimiento hasta ingeniería y planificación financiera.
¿Qué ofertas existen actualmente en Antofagasta Minerals?
- Aprendiz Mantenimiento
- Técnico de Mantenimiento de Instrumentación
- Superintendenta(e) Ejecución Mantenimiento Mina
- Técnica(o) sintomática
- Mantenedora/or: Mina
- Inspectora(or) Flota
- Superintendenta(e) Confiabilidad Mantenimiento - Concentradora
- Aprendiz Planta
- Instructora(or) Planta
- Especialista en Planificación Financiera
- Técnica(o) Mantenimiento Mecánico
- Especialista en Gestión de Servicios a Terceros
- Jefa(e) Turno Mantenimiento Eléctrico Palas y Perforadoras
- Geóloga(o) Senior Exploraciones
- Programador(a)
- Técnico Mantenimiento Electricista
- Ingeniera(o) de Continuidad Operacional
- Ingeniera(o) Planificación Corto Plazo
- Ingeniera(o) Confiabilidad Mantenimiento Mina
- Ingeniera(o) Senior Especialista - Planta Concentradora
- Ingeniera(o) Senior Operación Transporte Fluidos
Esas son solo algunas, dado que en su cuenta de LinkedIn se encuentran activas más de 40.
¿Cómo postular?
Para revisar las vacantes disponibles en Antofagasta Minerals, los interesados deben acceder al perfil oficial que la empresa mantiene habilitado en la plataforma LinkedIn.
Una vez dentro del sitio, se desplegará la totalidad de los puestos de trabajo vigentes. El sistema permite ordenar las búsquedas aplicando filtros específicos como las funciones del cargo, la ubicación geográfica, la profesión requerida o la modalidad de la jornada laboral. Al pulsar sobre cualquiera de las alternativas de la lista, se abrirá una pestaña con la descripción detallada de las tareas y el perfil solicitado.
Si la oferta se ajusta a lo que busca el candidato, debe seleccionar el botón "Solicitar" en la misma publicación para que su cuenta personal de la aplicación funcione automáticamente como currículum vitae y así completar el proceso de forma directa.
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