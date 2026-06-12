Antofagasta Minerals busca trabajadores: Revisa los cargos disponibles y cómo postular

12 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Antofagasta Minerals, uno de los principales grupos mineros del país, actualizó su listado de ofertas laborales con vacantes dirigidas a distintos perfiles, niveles de experiencia y especializaciones técnicas o profesionales.

En total, se ofrecen 45 puestos laborales, de los cuales la mayoría se concentra en la Región de Antofagasta y Coquimbo, lugares donde se encuentran sus faenas, para desempeñar labores presenciales en modalidad de turnos. Esta oportunidad permite a los postulantes incorporarse a áreas estratégicas que van desde operaciones en planta y mantenimiento hasta ingeniería y planificación financiera.

¿Qué ofertas existen actualmente en Antofagasta Minerals?

Aprendiz Mantenimiento

Técnico de Mantenimiento de Instrumentación

Superintendenta(e) Ejecución Mantenimiento Mina

Técnica(o) sintomática

Mantenedora/or: Mina

Inspectora(or) Flota

Superintendenta(e) Confiabilidad Mantenimiento - Concentradora

Aprendiz Planta

Instructora(or) Planta

Especialista en Planificación Financiera

Técnica(o) Mantenimiento Mecánico

Especialista en Gestión de Servicios a Terceros

Jefa(e) Turno Mantenimiento Eléctrico Palas y Perforadoras

Geóloga(o) Senior Exploraciones

Programador(a)

Técnico Mantenimiento Electricista

Ingeniera(o) de Continuidad Operacional

Ingeniera(o) Planificación Corto Plazo

Ingeniera(o) Confiabilidad Mantenimiento Mina

Ingeniera(o) Senior Especialista - Planta Concentradora

Ingeniera(o) Senior Operación Transporte Fluidos

Esas son solo algunas, dado que en su cuenta de LinkedIn se encuentran activas más de 40.

¿Cómo postular?

Para revisar las vacantes disponibles en Antofagasta Minerals, los interesados deben acceder al perfil oficial que la empresa mantiene habilitado en la plataforma LinkedIn.

Una vez dentro del sitio, se desplegará la totalidad de los puestos de trabajo vigentes. El sistema permite ordenar las búsquedas aplicando filtros específicos como las funciones del cargo, la ubicación geográfica, la profesión requerida o la modalidad de la jornada laboral. Al pulsar sobre cualquiera de las alternativas de la lista, se abrirá una pestaña con la descripción detallada de las tareas y el perfil solicitado.

Si la oferta se ajusta a lo que busca el candidato, debe seleccionar el botón "Solicitar" en la misma publicación para que su cuenta personal de la aplicación funcione automáticamente como currículum vitae y así completar el proceso de forma directa.

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