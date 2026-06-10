Más de 756 vacantes: Reconocida empresa abre ofertas laborales en distintas regiones del país

10 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aramark, compañía estadounidense de servicios de alimentación e infraestructura que opera en las principales industrias de Chile, actualizó su listado de ofertas laborales con vacantes dirigidas a distintos perfiles y niveles de experiencia.

En total, se ofrecen 756 puestos laborales, de los cuales la mayoría se concentra en la Región Metropolitana (560). No obstante, las personas de otras regiones también podrán postular, ya que hay vacantes disponibles en distintos puntos del país.

Cabe destacar que los sueldos ofrecidos parten desde los $515.000 y llegan hasta los $1.500.000, según el tipo de puesto y experiencia del candidato.

¿Qué ofertas existen actualmente en Aramark?

Prevencionista de riesgos 5x2

Nutricionista Jefe de Producción Sr

Digitador/a para casino de para hospital

Bodeguero/a de casino 5x2 noche

Ayudante de cocina con experiencia

Maestro multipropósito

TENS con experiencia en dietética

Auxiliar de aseo

Vidriero interior

Analista de laboratorio

Supervisor control de plagas

Auxiliar dietética

Técnico en refrigeración

Supervisor aseo industria

¿Cómo postular?

Para revisar las vacantes disponibles en Aramark, los interesados deben acceder al portal exclusivo que la empresa mantiene habilitado en la plataforma de computrabajo.com. (pincha aquí)

Una vez dentro del sitio, se desplegará la totalidad de los puestos de trabajo vigentes. El sistema permite ordenar las búsquedas aplicando filtros específicos como las funciones del cargo, la ubicación geográfica (región y comuna), la profesión requerida o la modalidad de la jornada laboral. Al pulsar sobre cualquiera de las alternativas de la lista, se abrirá una pestaña con la descripción detallada de las tareas y el perfil solicitado.

Si la oferta se ajusta a lo que busca el candidato, debe seleccionar la opción "Postularme" e ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña para completar el proceso. En caso de no estar registrado en el portal de empleo, el sistema permite abrir una cuenta nueva rellenando un formulario con los antecedentes personales, datos de contacto y cargando el currículum actualizado.

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