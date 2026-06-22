Activan Código Azul en seis regiones por bajas temperaturas para este lunes y martes

22 jun. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció que desde las 17:00 horas de este lunes 22 de junio estará activo el Código Azul para seis regiones del país debido a las bajas temperaturas pronosticadas en las zonas centro y sur.

La medida invita a reportar casos de personas que se encuentren en situación de calle y que sufran por el mal tiempo.

¿Qué zonas del país tienen Código Azul?

El Gobierno activó el Código Azul desde las 17:00 horas de este lunes 22 hasta las 13:00 del martes 23 de junio para las ciudades de San Felipe y Los Andes en la Región de Valparaíso, Región Metropolitana, ciudad de Rancagua en la Región de O'Higgins, Curicó y Talca en la Región del Maule, ciudad de Chillán en la Región de Ñuble y Los Ángeles en la Región del Biobío.

¡Atención! ☝🏻



Desde hoy lunes 22 de junio a las 17:00 horas y hasta mañana martes 23 de junio a las 13:00 horas, se activa el #CódigoAzul



Recuerda, si ves una persona en situación de calle, puedes levantar la alerta llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0. pic.twitter.com/zJdnr12Rpk — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) June 22, 2026

¿Qué es el Código Azul?

El Código Azul es una estrategia de emergencia que se aplica en las comunas con mayores porcentajes de personas en situación de calle de las seis regiones del país antes mencionadas.

En concreto, se activa cuando los pronósticos meteorológicos son iguales o menores a 0°, o cuando son iguales o menores a 5° con lluvia y/o aguanieve.

Cuando se activa el Código Azul, inmediatamente se incorporan operativos móviles que recorren las calles entregando alimentación, abrigo y haciendo traslados.

¿Cómo activar la alerta?

Quienes vean a una persona en situación de calle pueden levantar la alerta llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0, o ingresando al sitio web (clic aquí).

En el sitio web del Gobierno se pueden encontrar los albergues disponibles por región, así como también activar la alerta que permitirá ayudar a quienes necesiten abrigo. Para ello, solo hay que completar un formulario con los datos solicitados y las autoridades acudirán al lugar.

También, si ves a una persona que presenta evidentes problemas de salud, puedes llamar al Fono Salud Responde 600 360 7777.

Asimismo, si ya diste una alerta, puedes consultar en este sitio su estado con el número de ID que te fue entregado.

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