Fin de una era: Histórico colegio de Valparaíso cerrará tras 156 años formando generaciones

22 jun. 2026 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

La histórica Escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso pondrá fin a más de un siglo y medio de trayectoria educativa.

A través de una declaración conjunta, el Obispado de Valparaíso y la Compañía de Jesús en Chile informaron que el establecimiento concluirá sus actividades al término del año escolar 2026, marcando el cierre de uno de los proyectos educativos más emblemáticos de la ciudad puerto.

Según explicaron ambas instituciones, la medida busca garantizar la continuidad de la educación católica para las familias de ambas comunidades escolares, en medio de un proceso de reorganización que se extenderá durante los próximos meses.

Las razones detrás del cierre

Desde el Obispado de Valparaíso y la Compañía de Jesús señalaron que la decisión es resultado de un trabajo conjunto iniciado tras la salida de los jesuitas de la diócesis en 2020.

A partir de entonces, la congregación comenzó la búsqueda de un sostenedor católico que pudiera dar continuidad al proyecto educativo y acompañar de manera más cercana a la comunidad escolar.

A ello se suma la necesidad del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de contar con una infraestructura de mayores dimensiones que le permita proyectar su crecimiento y desarrollo en los próximos años. En ese contexto, se definió el traslado de sus actividades a las actuales instalaciones de la Escuela San Ignacio de Loyola.

Las autoridades destacaron que el proceso ha sido diseñado para resguardar la continuidad escolar de los estudiantes y mantener una oferta de educación católica en el tradicional recinto. Entre julio y diciembre de este año, ambas comunidades trabajarán de manera coordinada para facilitar la transición e integración de alumnos, familias y equipos educativos.

Una historia que comenzó en 1870

El cierre de la Escuela San Ignacio de Loyola pone término a una historia que se remonta a 1870, cuando el sacerdote Vicente Campos impulsó la creación de la entonces Escuela del Apostolado con el objetivo de educar a niños del sector Almendral de Valparaíso.

El establecimiento nació bajo el alero de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús y comenzó funcionando en una vivienda de calle San José, con apenas tres cursos y dos profesores. Con el paso de los años, la iniciativa fue creciendo hasta consolidarse como una de las instituciones educativas más reconocidas de la ciudad.

En 1913, la administración del establecimiento pasó a manos de la Compañía de Jesús y adoptó el nombre de Escuela Pedro de Valdivia. Durante décadas fue considerada un referente educativo porteño, formando generaciones de estudiantes que posteriormente continuaban sus estudios en el Liceo Experimental Rubén Castro.

Uno de los hitos más relevantes de su historia ocurrió en 1982, cuando la comunidad educativa impulsó una profunda renovación pedagógica basada en la educación personalizada.

Fue entonces cuando el establecimiento adoptó el nombre de Escuela San Ignacio de Loyola, fortaleciendo su identidad ignaciana y el sello formativo que la acompañó hasta sus últimos años.

Con el cierre programado para fines de 2026, la Escuela San Ignacio de Loyola concluirá un ciclo de 156 años de historia, dejando una huella significativa en la educación de miles de familias de Valparaíso.