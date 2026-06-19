Lidera la UC: Las universidades chilenas que destacan en prestigioso ranking internacional

19 jun. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Varias universidades chilenas figuran entre las más destacadas del mundo en la reciente publicación del QS World University Ranking 2027, considerada como una de las mediciones universitarias más prestigiosas del mundo.

En esta edición se evaluaron 8.808 universidades de 106 países distintos, aunque finalmente se seleccionan a las 1.500 mejores, según factores como experiencia estudiantil, colaboraciones internacionales, oportunidades de investigación, sustentabilidad y calidad de la enseñanza.

¿Cuáles son las mejores universidades de Chile según el ranking?

La Pontificia Universidad Católica de Chile lidera el listado nacional, ubicándose en el puesto 119 a nivel mundial y escalando al segundo lugar de América Latina, desde el tercero que ocupaba en la edición anterior.

Sin embargo, el desempeño general del sistema universitario chileno muestra señales de estancamiento: 10 de las 17 casas de estudio bajaron de posición respecto al año anterior, mientras las 7 restantes se mantuvieron estables. Ninguna mejoró su ranking:

Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC): Puesto 119 del mundo.

Puesto 119 del mundo. Universidad de Chile: Puesto 185.



Puesto Universidad de Santiago de Chile (Usach): Puesto 551.

Universidad Adolfo Ibáñez: Puesto 655.

Universidad de Concepción: Puesto 662.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: Puesto 851-900.

Universidad de Los Andes: Puesto 901-950.

Universidad Andrés Bello: Puesto 1001-1200.

Universidad Austral de Chile: Puesto 1001-1200.

Puesto 1001-1200. Universidad Técnica Federico Santa María: Puesto 1001-1200.

Puesto 1001-1200. Universidad de La Frontera: Puesto 1201-1400.

Puesto 1201-1400. Universidad de Talca: Puesto 1201-1400.

Puesto 1201-1400. Universidad del Desarrollo: Puesto 1201-1400.

Puesto 1201-1400. Universidad Diego Portales: Puesto 1201-1400.

Puesto 1201-1400. Universidad Católica del Norte: Puesto 1401.

Puesto 1401. Universidad de Tarapacá: Puesto 1401.

Puesto 1401. Universidad de Valparaíso: Puesto 1401.

¿Cuáles son las mejores universidades del mundo según el QS 2027?

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos se mantiene en el primer lugar del ranking mundial. En tanto, el top 10 global quedó así:

Massachusetts Institute of Technology (MIT) — Estados Unidos Imperial College London — Reino Unido Stanford University — Estados Unidos University of Oxford — Reino Unido Harvard University — Estados Unidos University of Cambridge — Reino Unido California Institute of Technology (Caltech) — Estados Unidos ETH Zurich — Suiza UCL — Reino Unido National University of Singapore (NUS) — Singapur

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