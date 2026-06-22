Hasta -2°C en la mañana: Las zonas donde se esperan temperaturas bajo cero este martes en Chile

22 jun. 2026 - 19:08 hrs.

El invierno en la zona centro y sur del país se hace sentir con fuerza en el inicio de esta semana. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene un aviso vigente por heladas normales a moderadas debido al ingreso de una masa de aire frío de origen polar.

Esta condición meteorológica provocará un descenso drástico en los termómetros, consolidando madrugadas extremadamente frías en los valles del territorio nacional.

Las autoridades hacen un llamado a tomar precauciones, ya que se espera que las temperaturas caigan bajo los cero grados en múltiples capitales regionales, incrementando la probabilidad de formación de escarcha en las rutas y afectando las actividades agrícolas de la zona central.

Las zonas del centro-sur que congelarán sus termómetros

El fenómeno de bajas temperaturas se concentrará principalmente en los valles y sectores precordilleranos, donde la estabilidad atmosférica post-frontal y la escasa nubosidad nocturna propiciarán una pérdida rápida de calor en la superficie.

Según la DMC, las zonas urbanas que registrarán temperaturas bajo cero este martes son:

Rancagua: La capital de la Región de O'Higgins experimentará una gélida jornada que comenzará con una mínima estimada de -1°C . Se prevé que el frío se mantenga constante durante las primeras horas de la mañana.

. Se prevé que el frío se mantenga constante durante las primeras horas de la mañana. Talca: En la Región del Maule se sentirá con mayor intensidad el rigor de la masa polar. Los termómetros en la ciudad maulina descenderán hasta los -2°C , convirtiéndose en uno de los puntos más fríos de la zona central para este martes.

, convirtiéndose en uno de los puntos más fríos de la zona central para este martes. Chillán: La Región de Ñuble tampoco quedará ajena al paso de este aire frío. La intercomuna amanecerá con una mínima de -1°C, obligando a los habitantes a reforzar los sistemas de calefacción y el abrigo temprano.

El panorama meteorológico en la Región Metropolitana

Por otra parte, la Región Metropolitana vivirá un escenario bastante similar en cuanto al frío matinal, aunque con un leve respiro hacia la tarde.

De acuerdo con el organismo, Santiago registrará una temperatura mínima de 0°C, bordeando el umbral de la helada en el centro de la ciudad y cayendo incluso a marcas negativas en las comunas del sector periférico y precordillerano.

Pese al frío del amanecer, las condiciones cambiarán gradualmente. Los cielos completamente despejados permitirán que la radiación solar eleve la temperatura máxima hasta los 16°C durante la tarde. Esto generará una marcada oscilación térmica.

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