Temperaturas bajo marcan el inicio del invierno en la Región Metropolitana: Revisa cómo estará el tiempo durante la semana

22 jun. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

A solo un día del inicio del invierno en nuestro, el periodista experto en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles de la fría mañana que se registra este lunes.

Durante las primeras horas del comienzo de la semana, en varias comunas de Santiago los termómetros marcaron temperaturas bajo cero.

El experto destacó que se proyectan que bajas temperaturasen Santiago se mantengan durante los próximos días.

Mañana de temperaturas bajo 0

Las mínimas más bajas se reportaron en Melipilla, donde se alcanzaron los -3°C. En tanto, comunas como Pudahuel, Colina, Buin y Paine registraron -2°C durante la madrugada, en una jornada marcada por las heladas y el ambiente frío.

En tanto, en el centro de Santiago el termómetro rondó los 0°C.

Según el pronóstico, este lunes la temperatura máxima llegará a los 15°C, dando inicio a una semana que comenzará con mañanas frías, pero que mostrará un aumento gradual de las temperaturas hacia los próximos días.

El balance semanal

Las bajas temperaturas continuarán durante la mañana de este martes. Se espera nuevamente una mínima de 0°C, mientras que la máxima alcanzaría los 17°C.

Para el miércoles, el pronóstico anticipa condiciones algo más moderadas. La mínima subiría a 3°C y la máxima se ubicaría en torno a los 16°C, con presencia de nubosidad alta durante parte de la jornada.

Hacia el final de la semana se proyecta un incremento en las temperaturas máximas. El jueves podría convertirse en el día más cálido de la semana, con una mínima de 4°C y una máxima de 21°C.

El viernes, en tanto, se espera una mínima de 6°C y una máxima cercana a los 16°C. Además, podrían ingresar nieblas desde la costa hacia sectores de la Región Metropolitana durante las primeras horas del día.

De esta forma, la primera semana completa del invierno estará marcada por mañanas con heladas y temperaturas cercanas o inferiores a los 0°C en distintos sectores de la capital, mientras que las tardes mostrarán condiciones más templadas conforme avance la semana.