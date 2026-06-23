Más de 40 fallecidos por altas temperaturas en Europa: ¿Qué es el domo de calor?

23 jun. 2026 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

A tan solo dos días del inicio oficial del verano, Europa enfrenta una de las peores crisis climáticas de su historia moderna. Bajo la presión de un implacable "domo de calor", los termómetros han rozado registros extremos de casi 43° C, obligando a las autoridades a decretar alerta roja en múltiples naciones.

El balance actual es dramático y conmovedor, sumando decenas de víctimas fatales en un escenario de extrema urgencia.

Según el reporte internacional de la periodista Marianne Schmidt en Meganoticias Alerta, los expertos atribuyen esta anomalía a un domo de calor.

¿Qué es el domo de calor?

El domo de calor es una densa masa de aire cálido proveniente del desierto del Sahara que se desplazó hacia el norte. Al estancarse sobre el continente europeo, funciona como una "tapa de olla", atrapando el aire caliente en su interior e impidiendo que circule, explicó la comunicadora.

A este fenómeno se añade un factor crítico en el ecosistema marino: el mar Mediterráneo registra temperaturas hasta 6° por encima de lo habitual.

Esta inusual calidez marina no solo alimenta la masa térmica, sino que, según advierten los meteorólogos, provocará tormentas esporádicas y severas de forma imprevista. Las temperaturas actuales se sitúan entre 5 y 10° por encima de la media esperada para finales de junio.

El epicentro de la emergencia se vive en territorio francés. Las autoridades meteorológicas decretaron la alerta roja en 49 de los 96 departamentos del país. El balance humano provisional ya supera los 40 fallecidos.

Impacto en la población infantil y de la tercera edad

La opinión pública francesa se encuentra conmocionada tras la muerte de dos hermanos de 2 y 4 años. Los pequeños fallecieron por sofocación en el interior de un automóvil alrededor de la una de la tarde, luego de que su madre los dejara encerrados por olvido mientras realizaba compras.

A esta tragedia se sumó el deceso de tres adultos mayores de entre 80 y 95 años, el grupo de mayor riesgo biológico ante el estrés térmico.

La mayoría de las demás víctimas fatales corresponde a jóvenes que se ahogaron en zonas acuáticas sin vigilancia, arrastrados por la desesperación de refrescarse en lugares no aptos para el baño.

Ante el riesgo inminente para los estudiantes, el gobierno ordenó el cierre preventivo de 1.352 escuelas, protegiendo de forma directa a parte de las 39 millones de personas que se encuentran en la zona de máxima alerta climática. En ciudades clave como Burdeos, el termómetro marcó los 42 °C, mientras que en París se alcanzaron los 38°C.

Desesperación en el comercio y el turismo

La ola de calor ha tomado por sorpresa a los millones de turistas que visitan el continente en su temporada alta. En ciudades como Madrid y París, los ciudadanos y visitantes recurren a sombrillas y parasoles para aislar el impacto directo del sol.

La crisis ha desatado un verdadero colapso en el comercio de electrodomésticos de refrigeración. En la capital francesa, la masiva afluencia a las tiendas en busca de ventiladores eléctricos y sistemas de aire acondicionado provocó que en locales comerciales el stock se agotara por completo en tan solo 30 minutos.

Ante la alta tensión y la evolución del fenómeno, los gobiernos europeos, liderados en sus declaraciones por el presidente francés, Emmanuel Macron, han pedido explícitamente máxima precaución y evitar traslados innecesarios durante las horas de mayor radiación.

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