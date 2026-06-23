Al menos 20 personas mueren ahogadas durante ola de calor que afecta a Francia

23 jun. 2026 - 03:16 hrs.

¿Qué pasó?

Unas 20 personas han muerto por ahogamiento desde el inicio del fin de semana en Francia, que atraviesa una intensa ola de calor, informó el martes la ministra francesa de Deportes y Juventud, Marina Ferrari.

Una ola de calor está abrasando varios países europeos y en Francia las altas temperaturas, que rondan los 40 ºC, obligaron a suspender clases, cancelar trenes y anular eventos.

El lunes, un portavoz de la Seguridad Civil francesa había comunicado un balance provisional de al menos 13 fallecidos por ahogamiento durante el fin de semana.

"Contamos con un observatorio que sigue estos episodios de ahogamientos y que nos informa --aunque aún no tengo la cifra consolidada-- de una veintena de fallecimientos desde el inicio del fin de semana", declaró Ferrari el martes a la radio France Inter.

La ministra alertó sobre los riesgos de bañarse en zonas no vigiladas durante episodios de calor extremo y recordó la importancia de acudir únicamente a áreas supervisadas.

"Todos necesitamos refrescarnos y tenemos ganas de acceder al agua, pero es fundamental respetar las zonas que están vigiladas. Vemos, por ejemplo, a jóvenes bañándose en canales, y hay que tener muchísimo cuidado con los lugares donde uno decide meterse al agua", señaló la ministra.

Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados muertos dentro del auto de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia, y la principal hipótesis del fallecimiento es "la ola de calor", indicó a AFP la fiscal Hélène Mourges.

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