Alejandro Sepúlveda revela que este es el tercer junio más seco desde 1969: "Nefasto este comienzo de invierno"

23 jun. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

El invierno comenzó con todo en el país, dejando registros meteorológicos que sitúan a Chile en el panorama internacional. Durante su reporte en Meganoticias Alerta, el periodista experto en Meteorología, Alejandro Sepúlveda, reveló un dato impactante: Santiago se convirtió, junto a Canberra (Australia), en una de las dos capitales más frías de todo el planeta, registrando una mínima de -1,5°C en el centro de la ciudad.

Si bien los termómetros ofrecieron una tarde un poco más generosa rozando los 16°C con un "sol de invierno", las heladas matinales se sintieron con fuerza en toda la Región Metropolitana.

Un junio "amarrete": Santiago camina hacia un récord de sequía

Más allá del frío que congeló a los santiaguinos, la gran preocupación de los expertos radica en la alarmante falta de agua. El panorama para la zona central es crítico. Según detalló Sepúlveda, este mes se está despidiendo con características meteorológicas negativas para la agricultura y el abastecimiento hídrico.

"Santiago se despide con un junio seco y muy, muy frío... Este mes se anota como el tercer junio más seco desde 1969 hasta la fecha, con apenas 0,6 mm de agua caída", advirtió el meteorólogo.

"Nefasto este comienzo de invierno y otoño que se fue, en cuanto a precipitaciones. Rompiendo estadísticas con temperaturas y lamentablemente con sequía. Esperemos que esto cambie el segundo semestre", sostuvo.

El pronóstico del tiempo para esta semana en Santiago

Para los próximos días, la tónica en Santiago seguirá marcada por el frío matinal, aunque se prevé un breve alivio térmico de cara al jueves:

Miércoles: Se mantendrán las heladas localizadas con una mínima de 1°C y una máxima de 16°C . Podría haber chubascos débiles solo en los sectores cordilleranos.

. Podría haber chubascos débiles solo en los sectores cordilleranos. Jueves: Será la tarde "más amable y simpática" de la semana. Aunque la mañana seguirá fría, el termómetro logrará subir hasta los 20°C o 21°C con cielos despejados.

o con cielos despejados. Viernes: El ambiente vuelve a enfriarse con una máxima de 18°C .

. Sábado: Entrará nubosidad desde la costa, cubriendo por completo el cielo capitalino y haciendo caer la temperatura máxima a tan solo 12°C.

Con este panorama de altas presiones y bajas temperaturas, Santiago cierra un inicio de invierno complejo, rompiendo estadísticas negativas y encendiendo las alarmas por la falta de lluvias en la cuenca central.

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