En medio de heladas en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda anticipa cuando lloverá en Santiago

26 jun. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Las bajas temperaturas siguen siendo las protagonistas de las mañanas en la capital, donde distintos sectores registraron mínimas bajo los 0°C.

Durante su reporte para Meganoticias Amanece, el periodista experto en Meteorología, Alejandro Sepúlveda, explicó que a las heladas se sumará una nubosidad presente en la cordillera, que se extenderá sobre la ciudad durante loa jornada.

Además, el experto anticipó lluvias para la zona central del país, incluyendo la capital, y dio detalles sobre cuándo caerán las precipitaciones.

Bajas temperaturas en Santiago y fuertes vientos en Valdivia

El frío marca el inicio de la jornada de este viernes en la Región Metropolitana, con heladas que se suman a la alta humedad relativa del ambiente, que alcanzará el 80%.

Respecto a las temperaturas que se registran en las distintas comunas de Santiago, Sepúlveda informó que Melipilla tuvo una mínina de -1°C, mientras que Pudahuel, Colina, Buin y San José de Maipo anotaron 0°C. En tanto, Santiago Centro llegó a 1°C.

Ademas de las bajas temperaturas, otro de los fenomenos meteorológicos que están marcando el inicio del invierno son los fuertes vientos registrados en algunos puntos del país.

El expertó destacó el fenómeno que se dio en Valdivia, ciudad que anoche registró vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

¿Dónde y cuándo se esperan lluvias en la RM?

Respecto a las precipitaciones en Santiago, Alejandro Sepúlveda indicó que durante la segunda semana de julio aumentan las probabilidades en la zona central, incluida la Región Metropolitana. Por ende, se pueden esperar lluvias entre el 7 y el 8 de julio en la capital.

"La segunda semana de julio se abre la puerta para que aparezcan las lluvias en la zona central y el invierno parezca invierno, pues chiquillos", señaló el especialista.

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