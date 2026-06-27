Rachas de hasta 90 km/h: Meteorología emite "aviso" por vientos en zonas de dos regiones del país
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por vientos de intensidad normal a moderada para sectores de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.
Según el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición de "altas presiones" y comenzará durante la noche del martes 30 de junio de 2026, extendiéndose hasta la tarde del jueves 2 de julio.
El evento podría registrar rachas de hasta 90 kilómetros por hora, especialmente en sectores cordilleranos, por lo que se recomienda mantenerse informado ante posibles efectos asociados a las condiciones del viento.Ir a la siguiente nota
Zonas afectadas
Región de La Araucanía
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Región de Los Ríos
- Precordillera
- Cordillera
Intensidad estimada del viento
Región de La Araucanía
Valle
Miércoles 1 de julio: 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h
Precordillera
Martes 30 de junio: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h
Miércoles 1 de julio: 60 a 80 km/h
Jueves 2 de julio: 60 a 80 km/h
Cordillera
Martes 30 de junio: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h
Miércoles 1 de julio: 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 90 km/h
Jueves 2 de julio: 60 a 80 km/h
Región de Los Ríos
Precordillera
Martes 30 y miércoles 1 de julio: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h
Cordillera
Miércoles 1 de julio: 60 y 80 km/h
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