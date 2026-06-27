Rachas de hasta 90 km/h: Meteorología emite "aviso" por vientos en zonas de dos regiones del país

27 jun. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por vientos de intensidad normal a moderada para sectores de las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Según el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición de "altas presiones" y comenzará durante la noche del martes 30 de junio de 2026, extendiéndose hasta la tarde del jueves 2 de julio.

El evento podría registrar rachas de hasta 90 kilómetros por hora, especialmente en sectores cordilleranos, por lo que se recomienda mantenerse informado ante posibles efectos asociados a las condiciones del viento.

Zonas afectadas

Región de La Araucanía

Valle

Precordillera

Cordillera

Región de Los Ríos

Precordillera

Cordillera

Intensidad estimada del viento

Región de La Araucanía

Valle

Miércoles 1 de julio: 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h

Precordillera

Martes 30 de junio: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h

Miércoles 1 de julio: 60 a 80 km/h

Jueves 2 de julio: 60 a 80 km/h

Cordillera

Martes 30 de junio: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h

Miércoles 1 de julio: 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 90 km/h

Jueves 2 de julio: 60 a 80 km/h

Región de Los Ríos

Precordillera

Martes 30 y miércoles 1 de julio: 40 a 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h

Cordillera

Miércoles 1 de julio: 60 y 80 km/h

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