Hasta -4°: Meteorología emite aviso por bajas temperaturas en zonas de seis regiones durante este fin de semana largo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por bajas temperaturas para zonas de seis regiones del país, donde se esperan temperaturas mínimas de hasta -4° durante este fin de semana largo.
El fenómeno estará asociado a una condición de "alta presión fría" y se extenderá desde este sábado hasta la mañana del lunes 29 de junio.
Zonas afectadas
El aviso contempla sectores de:
- Región de Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
- Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valles y Precordillera)
- Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valles y Precordillera)
- Región del Maule (Cordillera Costa, Valles y Precordillera)
- Región de Ñuble (Cordillera Costa, Valles y Precordillera)
- Región del Biobío (Cordillera Costa, Valles y Precordillera)
¿Cuáles serán las temperaturas?
Según el pronóstico, las mínimas más bajas se registrarán principalmente entre domingo 28 y lunes 29:
Región Metropolitana
- Valle: entre -3°C y -1°C
- Precordillera: hasta -4°C y -2°C
- Cordillera Costa: entre -3°C y -1°C
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos: hasta -4°C y -2°C
- Cordillera Costa: entre -3°C y -1°C
Región de O’Higgins
- Valle: entre -3°C y -1°C
- Precordillera: hasta -4°C y -2°C
Región del Maule
- Cordillera Costa, valle y precordillera: entre -4°C y -2°C
Región de Ñuble
- Cordillera Costa, valle y precordillera: entre -4°C y -2°C
Región del Biobío
- Cordillera Costa, valle y precordillera: entre -4°C y -2°C
Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".
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