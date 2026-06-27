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Hasta -4°: Meteorología emite aviso por bajas temperaturas en zonas de seis regiones durante este fin de semana largo

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por bajas temperaturas para zonas de seis regiones del país, donde se esperan temperaturas mínimas de hasta -4° durante este fin de semana largo.

El fenómeno estará asociado a una condición de "alta presión fría" y se extenderá desde este sábado hasta la mañana del lunes 29 de junio.

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Zonas afectadas

El aviso contempla sectores de:

  • Región de Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valles y Precordillera)
  • Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valles y Precordillera)
  • Región del Maule (Cordillera Costa, Valles y Precordillera)
  • Región de Ñuble (Cordillera Costa, Valles y Precordillera)
  • Región del Biobío (Cordillera Costa, Valles y Precordillera)

¿Cuáles serán las temperaturas?

Según el pronóstico, las mínimas más bajas se registrarán principalmente entre domingo 28 y lunes 29:

Región Metropolitana

  • Valle: entre -3°C y -1°C
  • Precordillera: hasta -4°C y -2°C
  • Cordillera Costa: entre -3°C y -1°C

Región de Valparaíso

  • Precordillera y valles precordilleranos: hasta -4°C y -2°C
  • Cordillera Costa: entre -3°C y -1°C

Región de O’Higgins

  • Valle: entre -3°C y -1°C
  • Precordillera: hasta -4°C y -2°C

Región del Maule

  • Cordillera Costa, valle y precordillera: entre -4°C y -2°C

Región de Ñuble

  • Cordillera Costa, valle y precordillera: entre -4°C y -2°C

Región del Biobío

  • Cordillera Costa, valle y precordillera: entre -4°C y -2°C

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Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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