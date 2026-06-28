Alerta meteorológica por viento de hasta 100 km/h y posibles tormentas de arena: Estas son las regiones afectadas

28 jun. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para dos regiones del país, debido a que algunos de sus sectores podrían presentar "viento moderado a fuerte" y también el "desarrollo de tormentas de arena".

El evento responde a la condición sinóptica de "corriente en chorro", razón por la que la alerta estará vigente desde la madrugada del miércoles 1 de julio hasta la noche del jueves 2 del mismo mes.

¿Qué zonas se podrían ver afectadas?

Según el organismo, las regiones que podrían presentar el fenómeno meteorológico son Antofagasta y Atacama. El detalle es el siguiente:

Región de Antofagasta

Cordillera Costa: miércoles 1 (80-100 km/h), jueves 2 (80-100 km/h).

Cordillera: miércoles 1 (80-100 km/h).

Región de Atacama

Cordillera: jueves 2 (80-100 km/h).

Cabe recordar que la DMC emite una alerta cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios".

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