Hasta 100 km/h: Senapred decreta alerta temprana preventiva por vientos "normales a moderados" para 24 comunas del país

28 jun. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para 24 comunas de diferentes sectores del país, debido a que podrían presentar "vientos normales a moderados", con rachas de hasta 100 km/h.

Es importante precisar que la medida se mantendrá vigente acorde al pronóstico de cada zona, pero se extenderá hasta que las condiciones meteorológicas lo ameriten.

¿Qué comunas estarán con alerta temprana preventiva por vientos?

Región de Coquimbo

Según la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en la zona rige un aviso por "viento normal a moderado en cordillera (entre 50 y 70 km/h)", vigente desde el 1 de julio hasta el 2 del mismo mes.

Las comunas que podrían verse afectadas y para las que rige la alerta son: La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca.

Región del Maule

De acuerdo con la DMC, el aviso para la zona contempla "viento normal a moderado (entre 40 y 60, con rachas de 70 km/h), en dirección este en cordillera de la región". La medida estará vigente desde el 1 de julio y hasta el 7 del mismo mes.

Las comunas que podrían presentar los vientos normales a moderados son: Teno, Romeral, Curicó, Molina, San Clemente, Colbún, Longaví, Linares y Parral.

Región de Magallanes

La DMC emitió un aviso en que se pronostica "viento normal a moderado (entre 70 y 100 km/h) en la Pampa Patagónica Sur de la región". La medida estará vigente solo el 29 de junio.

Respecto a las comunas que podrían verse afectadas, estas son: Laguna Blanca, Río Verde, Punta Arenas, San Gregorio, Primavera, Porvenir y Timaukel.

Recomendaciones de Senapred

El Senapred recalcó que el decreto de las alertas tempranas preventivas "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

Por último, el organismo recomendó a la ciudadanía informarse sobre las condiciones del tiempo, alejarse del tendido eléctrico, grandes árboles y carteles publicitarios, ya que podrían colapsar por el viento.

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