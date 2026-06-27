¿Se viene un alivio para el bolsillo?: Esto podría pasar con los combustibles en Chile

27 jun. 2026 - 22:04 hrs.

El alza registrada en marzo pasado en el valor de los combustibles en Chile se consolidó como la más relevante de los últimos tiempos, un golpe que hasta ahora sigue afectando el bolsillo de los chilenos.

Sin embargo, tal como ocurrió el pasado 18 de junio, las bencinas podrían volver a registrar una baja importante en sus precios durante las próximas semanas.

Una proyección de hasta $200 acumulados hacia agosto

De mantenerse el valor internacional del petróleo en los niveles actuales, la disminución podría superar los 100 pesos por litro.

Así lo explicó el economista Jorge Hermann: "Si la situación de este acuerdo de paz perdura y el precio en torno a los 75 dólares barril, un tipo cambio en torno a los 900, 910, deberíamos ver no solamente una baja el 9 de julio, un poco más de 100 pesos, sino que también tal vez una baja el 30 de julio y también el 20 de agosto, que podría en el acumulado ser alrededor de 200 pesos".

Medio Oriente, la variable que define el escenario

La proyección se enmarca en un contexto de incertidumbre en Medio Oriente, donde la evolución del conflicto y la situación del estrecho de Ormuz continúan influyendo en el mercado del crudo. El acuerdo de paz, firmado hace dos semanas, vivió su peor escalada de ataques el jueves y, durante la madrugada de este sábado, un petrolero informó haber sido alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de petróleo, en tanto, descendió en los últimos días acercándose a los 72 dólares, retornando a valores similares a los registrados antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. De mantenerse esta tendencia en el mercado internacional, los consumidores podrían verse beneficiados con una reducción significativa en el valor de las vecinas en Chile durante las próximas semanas.

La proyección apunta a una nueva baja a partir del próximo 8 de julio, aunque el desarrollo del conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue siendo la variable clave para determinar qué ocurrirá finalmente con el precio del combustible.

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