¿Abrirán los malls y supermercados?: Así funcionará el comercio durante el feriado del lunes 29 de junio

27 jun. 2026 - 17:34 hrs.

El lunes 29 de junio se conmemorará la festividad de San Pedro y San Pablo, fecha que este 2026 permitirá disfrutar del primer fin de semana largo del invierno, razón por la que muchas familias decidieron planificar diferentes panoramas para aprovechar el descanso.

Ante la cercanía del feriado, una de las principales dudas de las personas es si los malls, supermercados y otros establecimientos comerciales podrán abrir sus puertas.

¿Podrá operar el comercio?

La respuesta es sí. Esto, porque el 29 de junio corresponde a un feriado legal, pero no irrenunciable, por lo que el comercio está autorizado para funcionar con normalidad.

Malls, supermercados y tiendas podrán atender

Al no tratarse de un feriado irrenunciable, los centros comerciales, supermercados, grandes tiendas, cines, restaurantes y otros locales comerciales podrán operar durante la jornada.

Eso sí, algunos establecimientos podrían llevar a cabo ajustes en sus horarios de funcionamiento, especialmente en la hora de cierre, por lo que se recomienda revisar previamente los canales oficiales de cada empresa antes de acudir.

Además, los almacenes de barrio, ferias libres y negocios atendidos por sus propios dueños también podrán funcionar con normalidad.

¿Qué pasa con quienes deban trabajar ese día?

Los trabajadores que deban cumplir funciones durante el feriado del lunes 29 de junio mantienen los derechos establecidos en la legislación laboral.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, las horas trabajadas durante esa jornada deben pagarse como extraordinarias, con un recargo mínimo del 50% sobre el sueldo correspondiente a la jornada ordinaria, o bien ser compensadas con un día de descanso, siempre que exista un acuerdo escrito entre el empleador y el trabajador.

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