Feriado del 29 de junio: ¿Es irrenunciable?

25 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Este lunes 29 de junio se conmemora en Chile el Día de San Pedro y San Pablo, una fecha que corresponde a uno de los feriados contemplados en el calendario nacional y que permitirá a miles de personas disfrutar de una jornada de descanso.

Sin embargo, una de las principales dudas que surge antes de cada festivo tiene relación con el funcionamiento del comercio. En este caso, quienes necesiten realizar compras o trámites durante la jornada podrán hacerlo sin mayores inconvenientes, ya que se trata de un feriado que no es irrenunciable.

De esta forma, supermercados, centros comerciales, malls y otros establecimientos podrán operar con normalidad durante el lunes, aunque algunos podrían aplicar horarios especiales por tratarse de un día festivo.

¿Qué funcionará este lunes 29 de junio?

Al no ser un feriado irrenunciable, el comercio tiene permitido abrir sus puertas durante toda la jornada.

Esto significa que supermercados, tiendas, malls, restaurantes, cines y diversos servicios podrán atender público de manera habitual, dependiendo de las decisiones de cada empresa.

Asimismo, el transporte público funcionará con las frecuencias correspondientes a un día festivo, por lo que los usuarios deberán considerar eventuales ajustes en los horarios de buses y trenes.

¿Qué feriados son irrenunciables en Chile?

La legislación chilena establece que solo algunos feriados tienen el carácter de irrenunciables, lo que obliga al cierre de gran parte del comercio para que los trabajadores puedan disfrutar de descanso obligatorio.

Actualmente, los feriados irrenunciables son:

1 de enero (Año Nuevo)

1 de mayo (Día del Trabajador)

18 de septiembre (Independencia Nacional)

(Independencia Nacional) 19 de septiembre (Día de las Glorias del Ejército)

25 de diciembre (Navidad)

Por lo tanto, el próximo lunes 29 de junio, correspondiente al Día de San Pedro y San Pablo, el comercio podrá funcionar con normalidad en gran parte del país.

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