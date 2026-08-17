Sueldo mínimo: ¿Cuánto subirá desde enero de 2027?

17 ag. 2026 - 08:00 hrs.

El sueldo mínimo en Chile volverá a subir a partir de enero de 2027, pero a diferencia de los reajustes anteriores, el monto exacto todavía no está definido.

La ley que reajustó el ingreso mínimo mensual estableció que, desde el 1 de enero de 2027, el salario mínimo para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años deberá aumentar de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.

Actualmente, el ingreso mínimo mensual para este grupo de trabajadores es de $553.553, monto vigente desde mayo de 2026.

¿Cuánto ha subido el IPC desde mayo?

Hasta ahora ya se conocen tres de los ocho meses que serán considerados para calcular el reajuste: En mayo de 2026, el IPC registró una variación mensual de 0,2%. En junio, en tanto, no registró variación, mientras que en julio anotó un alza de 0,1%.

De esta manera, considerando mayo, junio y julio, la inflación acumulada para el período que determinará el reajuste del sueldo mínimo se ubica actualmente en torno a 0,3%.

Sin embargo, ese no será el porcentaje definitivo del aumento, ya que todavía deben conocerse los datos de IPC correspondientes a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

¿Cómo se calculará el nuevo sueldo mínimo?

El mecanismo es relativamente sencillo: al actual sueldo mínimo de $553.553 se le aplicará la variación acumulada del IPC correspondiente al período establecido por la ley.

Por ejemplo, si al finalizar diciembre la inflación acumulada entre mayo y diciembre fuera de 1%, el sueldo mínimo subiría aproximadamente a $559.089.

Si el IPC acumulado llegara a 2%, el monto sería cercano a $564.624. Y si la inflación alcanzara un 3%, el ingreso mínimo quedaría aproximadamente en $570.160.

Estos son ejemplos para entender el mecanismo y no proyecciones oficiales. El monto definitivo dependerá de los datos que entregue el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante los próximos meses.

¿Por qué todavía no se puede saber el monto exacto?

La razón está precisamente en la fórmula establecida por la ley: El reajuste de enero de 2027 considerará la variación del IPC entre mayo y diciembre de 2026, por lo que el cálculo solo podrá cerrarse una vez conocido el dato de inflación de diciembre.

El último dato disponible corresponde a julio, cuando el IPC registró una variación mensual de 0,1%, acumulando 2,9% en lo que va del año y 3,5% en doce meses.

Por ello, cualquier cifra que actualmente se entregue como el “nuevo sueldo mínimo” para enero de 2027 debe entenderse como una estimación, no como el monto definitivo.

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