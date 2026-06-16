Senado despacha a ley alza del sueldo mínimo a $553.553: Se pagará con efecto retroactivo

16 jun. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado despachó a ley durante la tarde de este martes el proyecto que aumenta el salario mínimo a $553.553, dejando la iniciativa lista para su promulgación.

La propuesta ya había sido aprobada en general la semana pasada y, tras la discusión en particular realizada esta jornada, obtuvo el respaldo necesario para convertirse en ley. Además, ninguna de las indicaciones presentadas fue aprobada, por lo que el proyecto no deberá volver a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación.

La discusión estuvo marcada por el debate en torno a las diferencias establecidas entre el salario mínimo general y las remuneraciones que recibirán los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años.

Se pagará con efecto retroactivo

Tras la aprobación, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, destacó el amplio respaldo que recibió la iniciativa y confirmó que el reajuste tendrá efecto retroactivo.

"Quiero destacar el apoyo. El salario mínimo se va a pagar retroactivo desde el 1 de mayo y el monto alcanza los $553.553", señaló.

La autoridad también adelantó que el proyecto contempla un nuevo incremento durante el próximo año.

"Va a haber una segunda alza o reajuste el 1 de enero de 2027, así para poder compensar todo el IPC del año 2026", agregó el secretario de Estado.

Con la aprobación del Congreso, el aumento del sueldo mínimo quedó listo para convertirse en ley y beneficiar a miles de trabajadores a nivel nacional.