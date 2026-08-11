Cortes de luz en la RM: Conoce las ocho comunas que se verán afectadas este martes
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana para este martes 11 de agosto. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas en algunas zonas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este martes?
Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Lampa: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas
Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
San Miguel: Desde las 09:00 hasta las 17:00 horas
Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
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