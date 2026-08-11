Lluvia, aguanieve y tormentas eléctricas: Revisa las zonas del país que tendrán precipitaciones este martes

11 ag. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias, aguanieve, tormentas eléctricas y vientos en el país para este martes 11 de agosto. En concreto, se trataría de ocho regiones en donde se presentaría al menos uno de los fenómenos.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos la tarde y noche del martes.

Zona norte

En Visviri, región de Arica y Parinacota, caerán chubascos de aguanieve durante todo el día. Además, se esperan vientos de hasta 60 km/h. En Putre, también se registrarán chubascos en la jornada, aunque habrá una pausa durante la mañana, y vientos de 60 km/h.

En Colchane, región de Tarapacá, se presentarán chubascos de aguanieve desde las primeras horas hasta la tarde. Los vientos alcanzarán los 60 km/h, al igual que en otras zonas como Pica.

En Ollagüe, región de Antofagasta, lloverá durante todo el día, con caída de aguanieve. En Calama y San Pedro lloverá en la tarde y noche. En todas estas zonas el viento llegará a los 40 km/h. En Tocopilla, Mejillones y Antofagasta alcanzará los 50 km/h.

En El Salvador, Chañaral, Caldera y Copiapó, en la región de Atacama, lloverá desde la mañana hasta la noche; además, se esperan tormentas eléctricas. En Freirina, Huasco y Vallenar, los chubascos comenzarán en la tarde.

En la segunda mitad del martes, se registrarán chubascos en Concepción y Lebu, región de Biobío, y en Angol, Puerto Saavedra, Villarrica y Pucón, región de La Araucanía.

En Puerto Williams, región de Magallanes, lloverá en la tarde y noche.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

El centro de Santiago, en la Región Metropolitana, se mantendrá nublado durante la mañana y tarde, y con nubosidad parcial en la noche, con extremas de 4°C y 10°C. No se esperan lluvias ni vientos.

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