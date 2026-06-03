PDG propone reajuste automático del sueldo mínimo y salarios al sector público

03 jun. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Partido de la Gente (PDG) presentó un proyecto de ley que busca establecer un mecanismo automático para reajustar el salario mínimo y las remuneraciones del sector público, con el objetivo de otorgar mayor certeza a trabajadores y empleadores, evitando que estas definiciones dependan de negociaciones políticas periódicas.

La iniciativa fue impulsada por la subjefa de bancada e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, diputada Tamara Ramírez, en medio del debate generado por el último reajuste del ingreso mínimo aprobado por el Congreso.

Según la parlamentaria, el actual sistema no logra responder adecuadamente al aumento sostenido del costo de la vida que enfrentan las familias chilenas.

¿Qué propone el proyecto del PDG?

La propuesta contempla la creación de una mesa técnica de reajuste salarial integrada por representantes del Gobierno, trabajadores, empleadores y expertos.

Esta instancia tendría la misión de definir un “polinomio salarial”, es decir, una fórmula técnica que permita calcular de manera automática los futuros reajustes del salario mínimo y de las remuneraciones del sector público.

“El sueldo mínimo no puede seguir siendo un gallito político entre el Gobierno, la CUT y los distintos actores involucrados. Lo que proponemos es una regla clara, transparente y permanente, basada en criterios técnicos que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo el empleo”, señaló Ramírez.

Variables que considerarían los reajustes automáticos

De acuerdo con el proyecto, la fórmula incluiría una serie de indicadores económicos y sociales para determinar los incrementos salariales.

Entre ellos figuran:

Inflación.

Productividad.

Crecimiento económico.

Desempleo.

Informalidad laboral.

Línea de la pobreza.

Ingreso per cápita.

Índice Gini.

Tipo de cambio.

La idea es equilibrar la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores con la estabilidad económica y la generación de empleo.

“Si el salario mínimo sube demasiado sin respaldo económico, se genera desempleo. Pero si sube muy poco, las familias siguen perdiendo capacidad adquisitiva. Nuestro proyecto busca precisamente encontrar ese equilibrio mediante criterios objetivos y no decisiones improvisadas”, explicó la diputada.

Buscan dar mayor estabilidad y previsibilidad

A juicio de sus impulsores, esto permitiría entregar mayor estabilidad tanto a los trabajadores como a las empresas, al establecer reglas claras respecto de la evolución futura de los salarios.

“El país necesita reglas claras y reajustes basados en datos reales y sentido común. Por eso decidimos pasar de la propuesta a la acción e ingresar este proyecto de ley que busca dar estabilidad y certeza a millones de trabajadores”, concluyó Ramírez.

La iniciativa comenzará ahora su tramitación legislativa en el Congreso, donde deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de avanzar en su discusión parlamentaria.