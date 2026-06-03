Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó alza del sueldo mínimo: ¿En cuánto aumentará?

03 jun. 2026 - 06:24 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que define un reajuste del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar. Este miércoles será visto en la sala.

La propuesta considera un reajuste del ingreso que llegará, en forma retroactiva, a $553.553 a partir del 1 de mayo de este año.

El texto, igualmente, define que, a contar del 1 de enero de 2027, se reajustará para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Qué temas se trataron en la sesión?

En la sesión de ayer, el Gobierno repuso normas que no prosperaron en la Comisión de Trabajo. Específicamente, se trata de los montos del ingreso mínimo para menores de 18 y mayores de 65 años y el que se fija para efectos no remuneracionales.

La comisión respaldó unánimemente, en un primer grupo, todos los artículos que no tenían indicaciones ni solicitud de votación separada. Luego, se resolvió la situación de los artículos repuestos ya mencionados, que se aprobaron por mayoría de votos.

En tanto, una tercera indicación se aprobó por unanimidad. Esta permite que los reajustes para los citados grupos (y las asignaciones) se eleven en la misma proporción que el reajuste general el 1 de enero de 2027.

El proyecto también considera las siguientes cifras ajustadas para las asignaciones familiares y maternales del Sistema único de Prestaciones Familiares (SUF):

$22.601 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $649.039.

$13.870 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no supere los $649.039 y no exceda de $947.990.

$4.382 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $947.990 y no exceda de $1.478.539.

El subsidio familiar, en tanto, se fija en $22.601 para el año 2026.

El texto, igualmente, indica que, a más tardar en el mes de junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar con el objeto de que comience a regir a contar del 1 de julio de 2027. Para su elaboración, consultará las sugerencias del Consejo Superior Laboral.

El mayor gasto que represente la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley en el año 2026 se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.

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