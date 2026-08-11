Encuentran con vida a adolescentes que estaban desaparecidos en Limache

11 ag. 2026 - 06:05 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del lunes se confirmó el hallazgo con vida de los dos adolescentes que permanecían desaparecidos desde el fin de semana en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

A ambos menores se les perdió el rastro el día sábado, luego que subieran, supuestamente, al cerro La Huinca. Al no tener información de su paradero, la familia interpuso una denuncia por presunta desgracia.

Adolescentes fueron encontrados en buenas condiciones

El hallazgo de los adolescentes fue informado por la Municipalidad de Limache a través de redes sociales: "Una patrulla mixta de Carabineros y Seguridad Municipal de Limache encontró a los dos menores de edad reportados extraviados desde el sábado".

"Durante esta jornada, equipos municipales de Gestión de Riesgo y Seguridad Municipal participaron de su búsqueda junto a Bomberos en el cerro La Huinca", agregaron.

Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, señaló que a eso de las 21:00 horas, "toma contacto conmigo el director de Seguridad Pública para señalarme que, gracias a la denuncia de vecinos del sector CCU, se dirige hasta el lugar una patrulla de Carabineros y Seguridad Pública".

Una vez en el sector, "se pudo encontrar a dos personas extraviadas hace un par de días, logrando identificar a los menores y con ello dar por cerrado el proceso de búsqueda", concluyó la autoridad comunal.