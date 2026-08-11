Resultados subsidio eléctrico: ¿Cuándo se conocen y dónde revisar?

11 ag. 2026 - 07:00 hrs.

Cada vez falta menos para conocer a las personas seleccionadas en la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio otorgado por el Ministerio de Energía que entrega un descuento directo en las boletas del servicio eléctrico tras las variaciones en las tarifas del suministro.

El proceso de postulación finalizó el pasado 5 de junio de 2026 y estuvo dirigido a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), según los datos que se encontraban disponibles hasta la segunda quincena de mayo.

¿En qué fecha se entregan los resultados del Subsidio Eléctrico?

Según la información oficial entregada por las autoridades, la nómina final de beneficiados se dará a conocer este miércoles 12 de agosto de 2026.

A partir de esa fecha, los postulantes podrán consultar con su ClaveÚnica o datos personales si fueron seleccionados para recibir el descuento en www.subsidioelectrico.cl.

¿Cómo se aplicará el descuento y cuáles son los montos?

Quienes resulten seleccionados recibirán el beneficio correspondiente al segundo semestre de 2026 (meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre). El descuento se reflejará directamente en las cuentas de la luz en 6 cuotas a partir de septiembre de 2026.

Los montos asignados para este periodo varían según la cantidad de integrantes del hogar:

Con 1 integrante: $17.346.

2 a 3 integrantes: $22.548.

4 o más integrantes: $31.224.

Es importante tener en consideración que se priorizó a los hogares con personas electrodependientes, personas con discapacidad o dependencia, niños, niñas y adolescentes, cuidadores y adultos mayores.

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