Estos son los bonos que subirán con el alza del sueldo mínimo

17 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Recientemente, el Senado dejó lista para su implementación la ley que aumenta el sueldo mínimo, aplicable a trabajadores de las edades comprendidas entre 18 y 65 años, el cual ascendió de $539.000 a $553.553 mensuales.

El nuevo salario modificó automáticamente al menos cuatro bonos del Estado, cuyo monto está directamente asociado al ingreso mínimo.

¿Cuáles bonos suben este 2026?

Con el salario mínimo mensual de $553.553, los bonos que también aumentarán su asignación serán:

Subsidio Familiar Tradicional.

Subsidio Familiar Automático.

Asignación Familiar.

Asignación Maternal.

Aumento de bonos

Los nuevos montos aún no han sido aclarados, pero éstos serán superiores a los que se aplicaron el año pasado.

De acuerdo a la Ventanilla Única Social, en 2026, los dos tipos de Subsidio Familiar (tanto tradicional como automático) otorgaron $22.007 por cada integrante de la familia acreditado. Para las personas con discapacidad el monto fue del doble, $44.014.

En el caso de la Asignación Familiar, la ayuda por cada carga familiar reconocida osciló entre los $22.007 y los $4.276.

Por otra parte, la Asignación Maternal entregó entre $4.276 y $22.007 a las mujeres que fueron beneficiarias de este bono.

A partir de estos montos, el Estado calculará la nueva cantidad a asignar para cada uno de los beneficios.

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