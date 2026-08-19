Temblor sacude a la zona norte: Esta fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,5 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 00:51 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 36 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, a 177 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas
- Enorme socavón destruye tramo de la ruta entre Iquique y Alto Hospicio por paso del sistema frontal
- Por sistema frontal: Estas son las zonas con orden de evacuación en Tarapacá y Antofagasta
- Alejandro Sepúlveda y el complejo escenario en Tocopilla: "Ha llovido la misma cantidad que para el aluvión de 2015"