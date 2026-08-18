Enorme socavón destruye tramo de la ruta entre Iquique y Alto Hospicio por paso del sistema frontal

18 ag. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que afecta al norte del país sigue sumando destrucción en la infraestructura de las comunas. En esta ocasión, las intensas precipitaciones provocaron un enorme socavón que dañó gravemente la carretera que une Iquique con Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, dejando al descubierto el colapso del terreno bajo la capa de concreto y obligando a interrumpir el tránsito para prevenir accidentes.

El daño se produjo en una vía clave para el desplazamiento regional, la cual no solo permite el flujo diario de miles de personas entre la capital regional y Alto Hospicio, sino que además funciona como el principal conector hacia las localidades del interior de la Pampa del Tamarugal, tales como Pozo Almonte, Pica, La Tirana y Guara.

"El pavimento está volando"

A través de un video, se puede apreciar la magnitud de la destrucción en la calzada, donde el material de contención que sostenía la berma y parte de la pista cedió por completo hacia la ladera debido al paso del agua.

Los equipos desplegados en terreno dieron cuenta de la peligrosidad de la falla en la ruta, advirtiendo que el vaciado de la base dejó bloques de concreto esparcidos por todo el lugar. "Aquí donde estoy parado ahora es el pavimento volando. Todo el suelo que lo retiene ya se nos fue", relataron desde la zona afectada para graficar la pérdida de sustento en la carretera.