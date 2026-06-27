Balance carretero por fin de semana largo: Un fallecido y 28 detenidos a nivel nacional

27 jun. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros entregó la mañana de este sábado un balance carretero por el fin de semana largo o XL que estamos viviendo. Recordemos que el lunes es feriado, lo que extiende el descanso de los chilenos.

Según reportó la institución uniformada, 142.811 vehículos salieron de la región Metropolitana en las últimas horas.

En la ruta se efectuaron 11.299 controles y fiscalizaciones, 3.369 exámenes de alcoholemia, dejando un saldo de 28 detenidos a nivel nacional. También se reportó el curso de 180 infracciones

Finalmente, se dio a conocer la existencia de un fallecido en las pocas horas que llevamos del largo fin de semana y 16 accidentes de tránsito.

Como es costumbre, Carabinero recomendó respetar los límites de velocidad, estar atento a las condiciones de manejo y asegurar a los menores de edad, entre otras medidas para tener unos tranquilos días de descanso y un buen retorno a casa.

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