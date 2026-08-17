Homicidio en Paine: Hombre muere tras recibir disparo en la cabeza en plena vía pública en Paine

17 ag. 2026 - 03:33 hrs.

¿Qué pasó?

Los disparos rompieron la tranquilidad de la noche del domingo en Paine, Región Metropolitana. Cerca de las 23:15 horas, un hombre fue encontrado muerto en plena vía pública, en calle Ignacio Carrera Pinto, a la altura de Pasaje Fresia.

Hasta el lugar llegó personal del Samu, que constató el fallecimiento. Los primeros antecedentes indican que la víctima recibió un disparo en la cabeza.

¿Qué se sabe del homicidio?

La fiscal ECOH Paola Apablaza señaló que en el sitio fueron encontradas al menos cinco evidencias balísticas.

El fallecido es un hombre cuya identidad todavía se desconoce, y tampoco se ha podido confirmar su nacionalidad.

“Se trata de un fallecido, de un hombre cuya identidad aún no podemos indicarla, está como NN. Al parecer sería extranjero, la nacionalidad también la desconocemos por el momento”, explicó la fiscal.

Investigación del homicidio

La investigación busca reconstruir lo ocurrido. Para ello, ya se recuperaron registros de cámaras del sector. Aunque no muestran directamente el momento de los disparos, sí entregan algunos antecedentes sobre la dinámica de los hechos.

“Hay algunos videos que han sido recuperados que dan cuenta, no del hecho en sí mismo, pero sí más o menos de los antecedentes, esto es la dinámica, la cantidad de disparos, a lo menos cinco, según lo que ahí se observa”, indicó Apablaza.

En las imágenes aparecen algunas personas alejándose del lugar después de escuchar los disparos, mientras que no es posible determinar si el fallecido era el objetivo del ataque.

“No podemos afirmarlo ni descartarlo por el momento”, sostuvo la fiscal.

La investigación quedó a cargo del OS9 de Carabineros, que trabaja para establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el homicidio.