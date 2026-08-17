Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes no pueden acceder al beneficio?

17 ag. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales beneficios económicos destinados a las personas mayores en Chile. Sin embargo, cumplir 65 años no significa automáticamente comenzar a recibir este aporte.

De acuerdo con la información oficial de ChileAtiende, existen una serie de requisitos que deben cumplirse para acceder al beneficio. Entre ellos se encuentran la edad, la situación socioeconómica, los años de residencia en el país y el monto de la pensión base.

¿Quiénes NO pueden recibir la PGU?

Existen distintas situaciones que pueden impedir que una persona acceda a la Pensión Garantizada Universal:

Personas con una pensión base superior a $1.252.602

Este es uno de los principales límites establecidos: Para acceder a la PGU, la pensión base debe ser igual o inferior a $1.252.602.

Esta se calcula considerando la Pensión Autofinanciada (PAFE) determinada por la AFP y otras pensiones que pueda recibir la persona, como pensiones de sobrevivencia, accidentes del trabajo o del antiguo sistema previsional.

Personas que pertenecen al 10% más rico de Chile

Otro requisito fundamental es no pertenecer al 10% más rico de la población.

Esta condición no se determina solamente mirando la pensión que recibe una persona: Para establecerla se utiliza el Puntaje de Focalización Previsional, que considera información del Registro Social de Hogares (RSH), además de antecedentes relacionados con los ingresos y las necesidades del grupo familiar.

Personas que no cumplen con los requisitos de residencia

La persona debe acreditar al menos 20 años de residencia en Chile, continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años.

Además, debe acreditar un período de residencia de al menos cuatro años dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud. Por lo tanto, quienes no cumplan con estos períodos de residencia no podrán acceder al beneficio, aunque tengan 65 años o más.

Personas menores de 65 años

Para acceder a la PGU se deben tener 65 años cumplidos. Sin embargo, para facilitar el trámite, la solicitud puede ingresarse desde los 64 años y 9 meses.

Esto significa que una persona menor de esa edad todavía no puede acceder al beneficio, aunque puede iniciar anticipadamente la solicitud cuando se encuentre dentro del período establecido.

¿Cuánto entrega actualmente la PGU?

El monto depende de la pensión base de cada persona: Para quienes tienen entre 65 y 81 años, el monto máximo informado por ChileAtiende es de $231.732 mensuales. Quienes tienen una pensión base de hasta $789.139 pueden recibir ese monto máximo.

Si la pensión base se encuentra entre $789.140 y $1.252.602, el beneficio corresponde a un monto variable. En tanto, desde $1.252.603 de pensión base, no existe derecho a PGU.

Trabajar o estar pensionado no impide recibirla

Un punto importante es que seguir trabajando no deja automáticamente a una persona fuera de la PGU.

El beneficio puede solicitarse aunque la persona continúe trabajando o ya se encuentre pensionada. También puede acceder quien recibe una pensión de un régimen previsional como una AFP o una ex caja de previsión, siempre que cumpla los demás requisitos.

En estos casos, las pensiones que recibe la persona se consideran para determinar su pensión base.

¿Se puede perder una PGU que ya fue otorgada?

Sí. El Instituto de Previsión Social (IPS) revisa periódicamente que las personas beneficiarias continúen cumpliendo las condiciones exigidas.

El beneficio puede suspenderse, por ejemplo, si la persona deja de cobrar la PGU durante seis meses consecutivos o si no entrega los antecedentes solicitados por el IPS para acreditar que mantiene los requisitos.

También puede extinguirse en determinadas circunstancias, como el fallecimiento del beneficiario, permanecer fuera de Chile por más de 180 días —continuos o discontinuos— durante un año calendario, entregar antecedentes falsos o pasar a formar parte del 10% más rico de la población.

¿Cómo saber si puedo recibir la PGU?

Las personas pueden consultar su situación utilizando su RUN y fecha de nacimiento en los canales habilitados por ChileAtiende.

También es posible solicitar el beneficio mediante una videoatención de ChileAtiende, llamando al 101, acudiendo a una sucursal de ChileAtiende o realizando el trámite a través de la AFP o compañía de seguros, cuando corresponda.

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