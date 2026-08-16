Pensión Garantizada Universal: Así puedes solicitar el beneficio sin salir de casa
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un nuevo aumento a partir de septiembre de 2026, como parte de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones.
El beneficio, que ya contempla el monto máximo para las personas de 82 años o más, extenderá este beneficio desde septiembre a quienes tengan 75 años o más, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
De esta manera, las personas del último grupo mencionado podrán acceder al monto máximo de $250.275. El incremento se aplicará automáticamente a quienes ya reciben la PGU y tengan esa edad al 30 de septiembre de 2026, siempre que mantengan las condiciones para recibir el beneficio.Ir a la siguiente nota
¿Cómo solicitar la PGU sin salir de casa?
Quienes necesiten solicitar la PGU pueden hacerlo mediante una videollamada con un ejecutivo o ejecutiva de ChileAtiende, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.
Para realizar el trámite se necesita contar con la cédula de identidad vigente. Luego, se debe ingresar al sitio web de ChileAtiende y seleccionar el botón “Elegir opción”, ubicado al costado derecho de la pantalla.
Posteriormente, se debe escoger la alternativa “Iniciar video atención” para conectarse con un ejecutivo y realizar la solicitud de manera remota.
Para acceder a la PGU se deben tener 65 años cumplidos. Sin embargo, para facilitar la solicitud, el trámite puede iniciarse desde los 64 años y 9 meses de edad, de manera que el beneficio pueda gestionarse con anticipación.