Pensión Garantizada Universal: Así puedes solicitar el beneficio sin salir de casa

16 ag. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un nuevo aumento a partir de septiembre de 2026, como parte de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones.

El beneficio, que ya contempla el monto máximo para las personas de 82 años o más, extenderá este beneficio desde septiembre a quienes tengan 75 años o más, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

De esta manera, las personas del último grupo mencionado podrán acceder al monto máximo de $250.275. El incremento se aplicará automáticamente a quienes ya reciben la PGU y tengan esa edad al 30 de septiembre de 2026, siempre que mantengan las condiciones para recibir el beneficio.

¿Cómo solicitar la PGU sin salir de casa?

Quienes necesiten solicitar la PGU pueden hacerlo mediante una videollamada con un ejecutivo o ejecutiva de ChileAtiende, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Para realizar el trámite se necesita contar con la cédula de identidad vigente. Luego, se debe ingresar al sitio web de ChileAtiende y seleccionar el botón “Elegir opción”, ubicado al costado derecho de la pantalla.

Chile Atiende

Posteriormente, se debe escoger la alternativa “Iniciar video atención” para conectarse con un ejecutivo y realizar la solicitud de manera remota.

Para acceder a la PGU se deben tener 65 años cumplidos. Sin embargo, para facilitar la solicitud, el trámite puede iniciarse desde los 64 años y 9 meses de edad, de manera que el beneficio pueda gestionarse con anticipación.

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