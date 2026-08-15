Solo con tu RUT y fecha de nacimiento: Así puedes saber cuándo te aumentará la PGU

15 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Actualmente, la Pensión Garantizada Universal (PGU) —pilar estatal del sistema previsional chileno— cuenta con dos montos para sus beneficiarios dependiendo de su edad.

El primero de ellos corresponde a un tope de $231.732 para los pensionados entre 65 y 81 años, mientras que los jubilados de 82 años o más pueden recibir un monto máximo de hasta $250.275.

Esta diferencia de montos se debe a la Reforma de Pensiones aprobada en el Gobierno anterior, la cual estableció una gradualidad para que la PGU llegue a un tope de $250.000 (más reajustes por IPC) a todos sus beneficiarios.

¿Cómo saber cuándo aumentará mi PGU?

Para que los pensionados puedan conocer de forma fácil cuándo recibirán un aumento de su PGU, ChileAtiende implementó un sistema de consulta en el que solo basta ingresar el RUT y fecha de nacimiento (pincha aquí).

Dicha plataforma está destinada para revisar "cuándo aumentará tu Pensión Garantizada Universal (PGU) si ya la recibes" o conocer "si puedes acceder al beneficio con las modificaciones de la Reforma de Pensiones".

Al ingresar los datos, el sistema abre una prueba CAPTCHA para asegurar que quien consulta sea una persona y, tras superar este paso, se despliega un mensaje con los datos consultados por los usuarios (fecha de aumento de la PGU).

¿Cuándo aumenta la PGU nuevamente?

La "PGU general" se reajusta todos los años en febrero según la variación del IPC del año anterior. A partir del mes de septiembre, la "PGU aumentada" se le entregará a todos los jubilados de 75 o más años, para finalmente igualar este monto a todos los pensionados (65 años o más) en septiembre de 2027.

Sin embargo, todas las personas que vayan cumpliendo con el requisito de la edad comenzarán a recibir la "PGU aumentada" desde el mes de su cumpleaños (cumpleaños 82 hasta septiembre y cumpleaños 75 posterior a septiembre).

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