Detienen a mujeres que lanzaban yogur a adultos mayores para distraerlos y robarles sus tarjetas

17 ag. 2026 - 04:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una mancha de yogur y una aparente ayuda para limpiarla. Así comenzaba, según la investigación, una serie de robos que afectó principalmente a adultos mayores en distintos puntos del sector oriente de la Región Metropolitana.

La PDI detuvo a cuatro mujeres que estarían vinculadas a estos hechos y recuperó vehículos, dinero, tarjetas y diversas especies, con un avalúo aproximado de $130 millones.

¿Cómo operaban?

La investigación de la Brigada de Investigación Criminal Las Condes permitió reunir cerca de 15 denuncias que presentaban un mismo patrón y que se remontaban a principios de 2025. De ellas, cuatro hechos pudieron ser acreditados mediante el análisis de registros de cámaras de los establecimientos.

El fiscal de Análisis Oriente, Salvador Arias, explicó que la maniobra comenzaba antes de que las víctimas abandonaran el centro comercial.

“Uno de los imputados estaba en la caja pagadora junto a la víctima observando las claves de sus tarjetas bancarias. Luego de esto, seguían a la víctima hasta la vía pública o estacionamiento de este centro comercial, lugar donde la rociaban con yogur para poder generar una distracción y confundir a las víctimas, momentos en los cuales se acercaban parte de esta organización a ofrecer ayuda a la víctima y limpiarla, momento en que lograban sustraer, por sorpresa, las especies que estos portaban”.

Compras y transferencias tras el robo

Las tarjetas sustraídas habrían sido utilizadas poco después de ser obtenidas. El fiscal detalló que entre las operaciones investigadas había compras de gift cards, productos de alto valor y transferencias hacia otras cuentas.

“Lo que le interesaba a ellos era sustraer las tarjetas para luego utilizarlas inmediatamente en otros centros comerciales, lugares donde efectuaban compras de gift card, diversas especies de alto valor, y también transferencias a otras cuentas bancarias”, señaló Arias.

Los montos involucrados variaban según cada víctima. “Cuando las víctimas se daban cuenta de que le habían sustraído su tarjeta, ellos bloqueaban, pero era demasiado tarde. Los perjuicios que se provocaron por cada víctima iban del orden de $1.000.000 a $4.000.000 de pesos”, sostuvo el persecutor.

Registros en cuatro comunas

Con los antecedentes reunidos, el 4.° Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el ingreso y registro de cuatro domicilios ubicados en La Florida, La Granja, San Joaquín y La Pintana.

Durante los procedimientos fueron detenidas las cuatro mujeres mayores de edad. Una de ellas, además, mantenía dos órdenes de detención pendientes por delitos relacionados con el uso fraudulento de tarjetas de crédito y robo en lugar no habitado.

Los detectives incautaron tres vehículos que habrían sido utilizados en los ilícitos, además de dinero en efectivo, tarjetas bancarias, gift cards, teléfonos celulares, dispositivos de pago electrónico y documentos.

Entre las especies recuperadas había 38 billeteras, 45 prendas de vestir y accesorios, 35 artículos de maquillaje y cosmética y seis teléfonos celulares. También fueron encontradas carteras y joyas.

Tres quedaron en prisión preventiva

Las detenidas fueron formalizadas por asociación delictiva, robo por sorpresa y uso fraudulento de tarjeta de crédito.

“En esta investigación se pudieron acreditar cuatro de estos delitos, cuatro hechos en los cuales pudimos probar por medio del análisis de las cámaras de cada uno de estos establecimientos, la participación de cada uno de los imputados formalizados”, explicó el fiscal.

Tras la audiencia, tres de las imputadas quedaron en prisión preventiva.