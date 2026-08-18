Impactantes videos muestran aluvión en Tocopilla: Se aprecian vehículos siendo arrastrados

18 ag. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

La zona norte del país está siendo afectada por un sistema frontal que ya ha dejado estragos, entre ellos calles anegadas, cortes de luz y riesgo de mayores inundaciones en las regiones de Antofagasta y Tarapacá. En este contexto, la comuna de Tocopilla se vio afectada por un violento aluvión, situación que ha quedado registrada en distintos videos.

Por lo mismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación preventiva de distintos sectores de la comuna de Tocopilla, debido a la activación de quebradas asociada a las intensas precipitaciones que afectan a la zona.

Impactantes registros del aluvión en Tocopilla

En medio de la emergencia, habitantes de distintos sectores han compartido registros del aluvión que afecta a Tocopilla. En algunos videos se puede apreciar la preocupación y el asombro de quienes presencian el fenómeno, mientras las intensas lluvias continúan en la zona.

Uno de los aspectos que más impacta en los registros es la fuerza de la corriente de agua que avanza por las calles y arrastra distintos elementos a su paso. Incluso, en algunas imágenes se observan automóviles que se encontraban estacionados siendo desplazados por el agua.

Ante esta emergencia, personal de Carabineros y Bomberos se encuentra prestando ayuda a los transeúntes que permanecen en la vía pública, con el objetivo de trasladarlos hacia una zona segura.