Lluvia intensa golpea a Antofagasta: Calles anegadas, cortes de luz y riesgo de mayores inundaciones

18 ag. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

La región de Antofagasta enfrenta una jornada marcada por las lluvias intensas, con calles que ya presentan una importante acumulación de agua, cortes de suministro eléctrico y dificultades para el normal funcionamiento de los semáforos. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, especialmente en sectores donde el agua amenaza con ingresar a viviendas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma por precipitaciones intensas asociadas al desplazamiento de una baja segregada. El aviso contempla precipitaciones entre la madrugada y la noche de este martes 18 de agosto en el litoral y la cordillera de la costa entre Tocopilla y Taltal, con montos que podrían alcanzar entre 15 y 25 milímetros en menos de 24 horas.

En Antofagasta, vecinos han tomado medidas preventivas ante el avance del agua, utilizando sacos de arena para intentar impedir que ingrese a sus hogares. La emergencia también ha dejado deslizamientos de tierra y socavones, mientras que las autoridades han llamado a extremar las precauciones al momento de desplazarse por las calles.

Antofagasta enfrenta una jornada compleja por las lluvias

La acumulación de agua ya se hace visible en distintos puntos de la ciudad, generando complicaciones para el tránsito. A esto se suman cortes de energía eléctrica que han afectado el funcionamiento normal de algunos semáforos.

Ante este escenario, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia con otros vehículos y evitar transitar por sectores anegados, especialmente considerando que las precipitaciones podrían intensificarse durante las próximas horas.

El panorama genera especial preocupación en los sectores más expuestos a la acumulación de agua y al escurrimiento desde zonas altas, debido al riesgo de que se produzcan nuevas inundaciones repentinas.

Anticipan una tarde con lluvias más intensas

De acuerdo con el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, la situación podría complicarse durante la tarde, cuando se espera que las precipitaciones se presenten de manera más constante en la zona.

El pronóstico de la DMC señala que los pulsos más significativos de lluvia se concentrarían durante la jornada en el litoral y la cordillera de la costa entre Tocopilla y Taltal.

Además de las precipitaciones, se esperan fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora en algunos sectores.

Vecinos recuerdan el desastre de 2015

La intensidad de las precipitaciones también ha reavivado el temor de los habitantes que recuerdan el episodio ocurrido en 2015, cuando las lluvias provocaron graves daños en la zona y numerosas familias perdieron sus pertenencias.

Durante este martes, algunos vecinos han utilizado sacos de arena para contener el agua y evitar que llegue hasta sus viviendas. En determinados sectores, el nivel del agua incluso se ha acercado peligrosamente a las ventanas de las casas.

El escenario es particularmente delicado debido a que una lluvia de esta magnitud resulta significativa para una zona acostumbrada a registrar muy bajas precipitaciones durante el año.

Advierten por activación de quebradas e inundaciones repentinas

La DMC pronosticó entre 15 y 25 milímetros de agua caída en menos de 24 horas, mientras que algunas proyecciones meteorológicas incluso estiman acumulados mayores en sectores como Taltal.

Por ello, existe preocupación por la posible activación de quebradas, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas, fenómenos que pueden producirse rápidamente en sectores urbanos y rurales de la región de Antofagasta.

Las precipitaciones deberían comenzar a retirarse entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles 19 de agosto, cuando la baja segregada avance hacia territorio argentino. Sin embargo, el viento podría continuar afectando especialmente a sectores cordilleranos durante el miércoles.

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