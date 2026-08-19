Suboficial mayor en retiro de Carabineros dispara a delincuente durante robo a su hijo en Puente Alto

19 ag. 2026 - 03:51 hrs.

¿Qué pasó?

La noche cambió de rumbo en segundos en Pasaje Río Cisne en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Un suboficial mayor en retiro de Carabineros, actualmente llamado al servicio, salió de su domicilio al advertir que su hijo estaba siendo víctima de un robo y terminó disparando a un delincuente.

El robo

Según información preliminar de Carabineros, todo comenzó cuando el hijo del uniformado llegó en su vehículo y se estacionó en el exterior de su casa. En ese momento, un automóvil se habría cruzado en su camino y desde su interior descendieron tres sujetos encapuchados que, aparentemente, portaban armas de fuego.

Los individuos habrían intimidado al hombre para quitarle su teléfono celular, documentos y las llaves de su vehículo. La situación fue advertida por su padre, quien salió del domicilio y se identificó como funcionario de Carabineros.

Disparo a delincuente

Según la denuncia, pese a que el carabinero se identificó, los sujetos no habrían depuesto su actuar. Ante esa situación, el funcionario efectuó disparos utilizando su arma particular, la que se encontraba debidamente inscrita.

Uno de los tres sujetos resultó herido en uno de sus brazos. Los otros dos lograron escapar del lugar, mientras que el hombre lesionado fue reducido por vecinos del sector y posteriormente detenido por el carabinero.

Tras el procedimiento, se recuperaron las especies que habían sido sustraídas a la víctima durante el robo.

Las diligencias continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la participación de los involucrados en el robo con violencia.