"El descontrol es evidente": Exministro Jackson emplaza a Kast por discusión con un menor en Villarrica

27 jun. 2026 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una columna publicada en La Tercera, el exministro y exdiputado Giorgio Jackson cuestionó al Presidente José Antonio Kast por el intercambio que sostuvo con una mujer y su hijo de 10 años durante una actividad oficial realizada en Villarrica, episodio que se viralizó en redes sociales.

En el texto, titulado "¿Con mis hijos no te metas?", Jackson sostuvo que el Mandatario reaccionó de forma inadecuada luego de que el menor rechazara estrecharle la mano durante un saludo con asistentes a la actividad.

¿Qué comentó el exministro Jackson?

Según el exministro, la actitud del Presidente cambió tras ese momento. "En vez de actuar como un adulto que entiende su rol, el presidente decide enfrentar al niño", escribió Jackson en la publicación.

El exdiputado sostuvo que Kast pidió al menor que tuviera "mucha educación", le recordó que "lo cortés no quita lo valiente" y posteriormente dirigió sus palabras hacia la madre del niño. "En un evidente estado de irritación (...) La incomodidad y el descontrol del presidente son evidentes", afirmó en la columna.

Jackson sostuvo que la reacción del Mandatario no es compatible con el rol que debe desempeñar el jefe de Estado y cuestionó que respondiera de esa forma frente a un menor de edad.

Asimismo, recordó que durante la campaña presidencial de 2017 Kast respaldó públicamente la campaña "Con mis hijos no te metas", asociada al denominado "Bus de la Libertad", defendiendo el derecho de los padres a educar a sus hijos y cuestionando la intolerancia hacia quienes pensaban distinto.

A juicio del exministro, la situación ocurrida en Villarrica contradice ese discurso. "Ahora, una ciudadana y su hijo, ejerciendo esa misma libertad, se transforman en una amenaza por manifestar su opinión y son reprochados por el jefe de Estado", concluyó Jackson en la columna.

Todo sobre Giorgio Jackson