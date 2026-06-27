Tren del Coro: detienen en Colombia a líder de la organización buscado por femicidio en Arica

27 jun. 2026 - 21:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través de la Brigada de Homicidios (BH) de Arica, junto a Interpol Santiago e Interpol Bogotá, logró ubicar y detener en la ciudad de Medellín, Colombia, a un imputado venezolano de 31 años. El hombre es requerido por la justicia chilena por el delito de femicidio, cometido en mayo de 2024.

Un líder de organización criminal con múltiples requerimientos judiciales

Según informó el subprefecto Julio Ceballo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Arica, el detenido es integrante activo y líder de la organización transnacional Tren del Coro. El imputado registraba una orden de captura internacional por femicidio, emitida en junio de 2025 en Arica.

"El imputado es integrante activo y líder de la organización transnacional Tren del Coro, y registraba una orden de captura internacional por un delito de femicidio, cuya orden fue emanada en junio de 2025 en la ciudad de Arica. Además, es buscado por delitos de doble homicidio con arma de fuego consumados, doble homicidio con arma de fuego en calidad de frustrado, delitos de robo con intimidación, extorsión, amenazas condicionales y asociación criminal", indicó Ceballo.

Identidad falsa y el camino hacia la extradición

Al momento de su detención, el sujeto portaba una cédula de identidad adulterada, con su fotografía actualizada pero con datos personales de otra persona.

Su identidad real fue establecida gracias al intercambio de información entre Interpol Santiago e Interpol Bogotá, a través del análisis de su ficha dactilar.

Así lo explicó el comisario Alex Varela, de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santiago: "Al momento de su detención esta persona portaba una cédula de identidad adulterada con su fotografía actualizada, pero con datos personales de otra persona. Fue gracias al intercambio de información que llevó a cabo Interpol Santiago con Interpol Bogotá que se logró establecer la identidad de esta persona por medio del análisis de la ficha de dactilar del imputado".

Varela agregó que, con esta detención, se iniciará de inmediato un proceso diplomático en el cual el Estado de Chile solicitará a la República de Colombia la extradición activa del imputado.

#EsNoticia | @PoliciaColombia en coordinación con @FiscaliaCol logró en Medellín #Antioquia la retención del ciudadano venezolano alias ‘Guayo’, requerido con notificación roja de INTERPOL por autoridades de Chile por femicidio, homicidios frustrados y múltiples hechos de sangre. pic.twitter.com/Y1ZsGCyObD — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) June 26, 2026

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