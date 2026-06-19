Operativo binacional: Devuelven a Bolivia a cinco militares detenidos por traspasar el límite fronterizo en Colchane

19 jun. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de control fronterizo en la Región de Tarapacá finalizó con la reconducción de cinco miembros de las fuerzas armadas bolivianas, quienes habían sido retenidos tras ingresar a territorio chileno en el sector del Salar de Coipasa. La entrega formal de los uniformados se concretó el pasado jueves por la noche en las dependencias de control migratorio de Pisiga, en Bolivia.

El contingente fue visto a unos 500 metros al interior del límite soberano por Personal de la Jefatura de Área Fronteriza de Tarapacá. Tras su detención en la comuna de Colchane, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) lideraron el procedimiento de traspaso hacia la Dirección General de Migración (Digemig) y la Policía Boliviana en el departamento de Oruro.

Identidad de los uniformados y armamento incautado

Según pudo confirmar La Tercera, los efectivos pertenecen al Grupo de Tarea Conjunta “Huayllas” y se encontraban realizando labores de control aduanero bajo órdenes del Comando Estratégico de Lucha Contra el Contrabando de su país. Entre los involucrados se identificó al teniente de navío Jaime Zeballos Soto, a los suboficiales Ramiro Quisbert Vallejos, Nelson Catari Rodas y Néstor Zapana Mamani, y al sargento segundo Luis Rodríguez Sanga.

Durante la interceptación, las autoridades chilenas incautaron un vehículo Toyota Land Cruiser, un fusil de asalto FAL, cinco pistolas de servicio, además de equipos tecnológicos como teléfonos celulares, una tableta y una computadora portátil. Las especies se mantienen bajo cadena de custodia en Chile mientras se extienda la indagatoria judicial.

Sumario administrativo por traspaso involuntario

Ante lo sucedido, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando de Bolivia, coronel José Castro, informó la apertura de un sumario militar interno para evaluar posibles responsabilidades administrativas. La autoridad precisó que la geografía del Salar de Coipasa carece de señales visuales claras en varios tramos, lo que habría provocado un traspaso fronterizo completamente involuntario durante el patrullaje de la unidad.