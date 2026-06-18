Detienen a cinco militares bolivianos que ingresaron de manera irregular y armados a Chile

18 jun. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este jueves, se reportó la detención de cinco militares bolivianos que cruzaron de manera irregular la frontera norte del país. Concretamente, los uniformados del país altiplánico ingresaron por Colchane, en la región de Tarapacá, unos 500 metros al interior del territorio nacional en el sector del Salar de Coipasa.

El incidente fue detectado inicialmente desde un puesto de observación militar de la Jefatura de Área Fronteriza de Tarapacá, tras visualizar una caravana de vehículos que se disponía a cruzar hacia Bolivia. Ante esto, patrullas de Carabineros se movilizaron al lugar, donde fiscalizaron y detuvieron a los uniformados extranjeros, quienes fueron trasladados a la subcomisaría de Colchane.

Incautación de armamento de guerra y vehículo militar

Durante el operativo policial se incautó un vehículo militar marca Toyota, modelo Land Cruiser sin placa patente, además de armamento compuesto por cinco pistolas, un fusil de guerra, todos con su munición, tres cartuchos de gas CS y una granada de mano de gas.

A raíz del procedimiento, el comisionado presidencial, Alberto Soto, destacó la coordinación de los servicios en la zona. “Este tipo de situaciones corresponde al trabajo interagencial realizado en el marco del Plan de Fortalecimiento Fronterizo de la Macrozona Norte”, manifestó la autoridad.

Fiscalía descarta delitos y ordena la reconducción por vía diplomática

El procedimiento quedó a cargo de la Fiscalía del Tamarugal. No obstante, tras las investigaciones de un equipo multidisciplinario y por instrucción del fiscal jefe de dicha provincia, no se encontró relación con contrabando ni con otro delito.

Debido a esto, el Ministerio Público determinó que la totalidad del armamento y la munición fuera enviada bajo custodia al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) en Iquique para su peritaje técnico, para luego ser devueltos a Bolivia a través de Cancillería.

Por su parte, el vehículo militar quedó en manos de la Fiscalía para ser entregado mediante los canales diplomáticos. Por otro lado, los cinco militares detenidos serán devueltos a su país por el Complejo Fronterizo Colchane mediante el protocolo coordinado con la Policía de Investigaciones (PDI).