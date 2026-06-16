Nuevo copamiento policial: Arrau lidera masiva fiscalización a migrantes y prófugos en Estación Central

16 jun. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio despliegue de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) se realizó la noche de este lunes en el sector de Alameda con Toro Mazote, en la comuna de Estación Central, como parte de una ronda masiva de fiscalización impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública.

La intervención fue encabezada por el Ministro de Seguridad Pública Martín Arrau y se concentró en uno de los puntos considerados de mayor complejidad en la capital, conocido popularmente como la "Pequeña Caracas", donde se efectuaron controles de identidad, fiscalizaciones migratorias y búsqueda de personas con órdenes de detención vigentes.

Según explicó la autoridad, el operativo se replicó de manera simultánea en las 16 regiones del país con el objetivo de fortalecer la presencia policial y aumentar la sensación de seguridad entre los vecinos.

Fiscalización a migrantes y búsqueda de prófugos

Desde la PDI señalaron que el procedimiento tuvo como foco principal detectar personas en situación migratoria irregular, además de ubicar prófugos de la justicia y eventuales delincuentes sorprendidos en flagrancia.

El jefe de la Región Metropolitana de la institución, prefecto inspector Luis Orellana, sostuvo que los lugares intervenidos no son escogidos al azar, sino que responden a análisis policiales previos y a sectores donde existen mayores requerimientos de seguridad.

Estación Central como punto de partida

Durante el operativo, el ministro Arrau destacó que este tipo de rondas ya ha permitido la captura de personas con órdenes pendientes, incluyendo imputados por delitos graves.

"A esta hora en las 16 regiones de Chile se están realizando este tipo de rondas masivas", señaló la autoridad, agregando que "la finalidad es recuperar la tranquilidad en barrios que han visto deteriorada su seguridad durante los últimos años".

Asimismo, defendió la elección de Estación Central como punto de partida del despliegue, indicando que las grandes ciudades concentran actualmente buena parte de los problemas asociados a la delincuencia y la inseguridad.

Operativos permanentes

Desde Carabineros destacaron que los controles preventivos se han convertido en una herramienta clave para detectar personas buscadas por la justicia y enfrentar distintos tipos de delitos e incivilidades.

La estrategia forma parte del plan de seguridad impulsado por el Gobierno y considera intervenciones permanentes en distintos sectores del país, especialmente en zonas identificadas como focos de comercio ilegal, delincuencia y migración irregular.