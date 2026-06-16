Muerte de carabinero en Puerto Varas: Búsqueda en internet reforzaría hipótesis de suicidio planificado

16 jun. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes surgidos en la investigación por la muerte del carabinero Javier Figueroa en Puerto Varas apuntan a una eventual planificación previa de su fallecimiento.

Según información revelada por Biobío Chile, diligencias encabezadas por la Fiscalía Regional de Los Lagos y la Policía de Investigaciones habrían detectado búsquedas realizadas por el uniformado en internet relacionadas con la figura de los "mártires" de Carabineros.

Figueroa recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial y permaneció varios días internado antes de fallecer. Una de las principales líneas investigativas sostiene que la lesión habría sido provocada por él mismo utilizando su arma de servicio.

Búsqueda sobre beneficios para la familia

Según el citado medio, Javier Figueroa habría buscado en internet información sobre "cómo convertirse en mártir de Carabineros". La investigación sostiene que el uniformado mostró interés en conocer los beneficios y ayudas que podrían recibir sus familiares en caso de que falleciera siendo considerado un héroe institucional.

Entre los aspectos que habría revisado se encuentran pensiones, compensaciones y otros mecanismos de apoyo económico destinados a resguardar la estabilidad financiera de las familias de funcionarios fallecidos en actos de servicio.

Estos antecedentes son considerados por los investigadores como elementos que podrían reforzar la hipótesis de una muerte planificada, aunque las diligencias continúan en desarrollo.

Las dudas en torno a los disparos registrados la noche del hecho

Otro de los puntos que analiza la investigación corresponde a los tres disparos que se escucharon durante la noche del 11 de marzo y que habrían sido efectuados con el arma de servicio de Figueroa.

De acuerdo con la tesis que manejan los investigadores, dos de los impactos habrían sido realizados con el objetivo de simular un enfrentamiento armado, mientras que un tercer disparo habría sido el que finalmente le provocó las lesiones que derivaron en su muerte.

Sin embargo, las circunstancias exactas de los hechos siguen siendo materia de análisis pericial y forman parte de las diligencias que aún permanecen abiertas.

El cargador encontrado en el sitio del suceso

La indagatoria también considera el hallazgo de un cargador de pistola en el lugar donde ocurrieron los hechos. Según los antecedentes conocidos, dicho elemento correspondería a un arma que había sido incautada previamente durante un procedimiento policial.

Los investigadores buscan establecer si este objeto fue dejado deliberadamente en el lugar para generar confusión respecto de la dinámica del hecho y eventualmente sugerir la participación de terceros.

Mientras avanzan las diligencias, la Fiscalía y la PDI continúan reuniendo antecedentes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del funcionario y determinar si efectivamente se trató de una acción planificada.