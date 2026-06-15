Copamientos en Santiago dejan cerca de 500 detenidos y refuerzan vigilancia en Metro

15 jun. 2026 - 07:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio despliegue preventivo realizado por Carabineros en estaciones de Metro, corredores del transporte público y distintos barrios de la Región Metropolitana ha permitido concretar cerca de 500 detenciones durante lo que va de 2026.

La estrategia, enfocada en reforzar la seguridad en sectores de alta afluencia de personas, también ha considerado miles de controles preventivos y una presencia policial permanente en puntos considerados críticos para la prevención del delito.

Según informó la institución, los operativos se desarrollan antes, durante y después de los horarios punta, con fiscalizaciones y patrullajes en estaciones de Metro, terminales de buses, paraderos y principales ejes de conexión urbana.

Más de 31 mil controles y 495 detenidos

De acuerdo con el balance entregado por Carabineros, los procedimientos han permitido la detención de 495 personas, ya sea por delitos flagrantes o por mantener órdenes judiciales pendientes.

Asimismo, se han realizado 31.469 controles preventivos entre controles de identidad y fiscalizaciones vehiculares, como parte de una estrategia orientada a aumentar la presencia policial en espacios públicos y medios de transporte.

Los operativos también derivaron en la incautación de drogas y armas de distintos tipos, además del retiro de circulación de numerosos vehículos que registraban infracciones graves a la Ley de Tránsito.

Carabineros destaca presencia en puntos críticos

El jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes, destacó que estos servicios extraordinarios buscan fortalecer la prevención y la cercanía con la ciudadanía.

"Estos servicios extraordinarios forman parte de una estrategia integral de prevención y proximidad con la ciudadanía, orientada a mantener un Carabinero visible, accesible, resolutivo y comprometido con la seguridad de las personas", señaló.

La autoridad agregó que la presencia policial permanente en barrios y principales ejes detransporte busca recuperar espacios públicos y fortalecer la confianza de la comunidad.

Refuerzo de seguridad durante las tardes y noches

Desde la institución explicaron que el despliegue no solo se concentra durante las mañanas, sino que también se mantiene en los horarios de regreso de los usuarios a sus hogares, especialmente durante las tardes y noches.

En ese contexto, Cifuentes indicó que el objetivo es "brindar mayor protección a quienes utilizan el transporte público al término de la jornada laboral, reduciendo las oportunidades para la comisión de delitos en sectores de alta circulación y entregando una respuesta más cercana a las necesidades de los vecinos".