Entregado por su propia madre: Adolescente fue detenido tras ser involucrado en asesinato de mujer en Maipú

17 jun. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer venezolana de 64 años fue asesinada durante la noche del martes en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, cuando regresaba a su domicilio tras participar en una clase de baile entretenido.

El homicidio ocurrió en la intersección de las calles Pelarco y Zapallar, donde la víctima fue atacada con un arma cortopunzante por desconocidos que la habrían esperado en el sector. Las heridas sufridas fueron de tal gravedad que provocaron su muerte en el lugar.

La investigación dio un giro durante las últimas horas cuando la madre de un menor de edad acudió a una unidad policial junto a su hijo, advirtiendo que este podría haber participado en el crimen.

Madre alertó a la policía sobre posible participación de su hijo

El fiscal de la Fiscalía Occidente, Luis Vacca, confirmó que el adolescente se encuentra detenido luego de presentarse voluntariamente en dependencias policiales acompañado por su madre.

Según detalló el persecutor, fue la propia mujer quien informó a las autoridades sobre la eventual vinculación de su hijo con el homicidio ocurrido horas antes en Maipú.

A raíz de estos antecedentes, la Fiscalía instruyó una serie de diligencias para establecer si el menor tuvo participación directa en el ataque y si existen otras personas involucradas en el hecho.

Víctima fue atacada cuando volvía a su hogar

Los primeros antecedentes apuntan a que un vehículo permanecía estacionado en las inmediaciones del lugar del crimen y que sus ocupantes habrían esperado el paso de la víctima para interceptarla.

Una vez abordada, la mujer recibió múltiples estocadas que terminaron provocándole la muerte. Hasta ahora, los investigadores intentan determinar cuál fue la motivación del ataque.

De manera preliminar, las diligencias han descartado la hipótesis de un robo, ya que todas las pertenencias de la víctima fueron encontradas en el sitio del suceso.

PDI revisa cámaras y busca el arma utilizada

El subprefecto Luis Espinoza, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, señaló que detectives trabajan en el análisis de registros de cámaras de seguridad y en la recopilación de testimonios para reconstruir la dinámica del crimen.

Asimismo, indicó que las pericias buscan establecer si el adolescente detenido corresponde efectivamente a uno de los autores del ataque y cuál habría sido su grado de participación.

Por ahora, el arma cortopunzante utilizada en el homicidio no ha sido encontrada y las diligencias continúan para esclarecer completamente los hechos, identificar a todos los responsables y determinar el móvil detrás del asesinato de la mujer de 64 años.